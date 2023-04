Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale - Lutte contre la pauvreté : 26,1 millions de dollars alloués aux Alliances pour la solidarité au Québec





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Au cours de la prochaine année, les Alliances pour la solidarité poursuivront la mise en oeuvre de leurs mesures de lutte contre la pauvreté partout au Québec grâce à un investissement supplémentaire de 26,1 millions de dollars jumelé aux 2,3 millions de dollars annoncés en janvier dernier pour maintenir la mobilisation des milieux. Les projets financés par les Alliances se poursuivront donc au-delà de l'échéance fixée au 31 mars 2023. Pour sa part, la région de Montréal bénéficiera d'une somme de 11 millions de dollars qui s'ajoutera aux 824?160 $ annoncés en début d'année.

Cette mesure constitue l'une des 13 mesures, portées par 7 ministères et organismes gouvernementaux, dont la mise en oeuvre est prolongée d'une année grâce à un investissement de 66 millions de dollars. D'autres mesures pourraient s'ajouter selon les besoins.

Il faut savoir que le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 est prolongé d'un an pour faire en sorte que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale soit le produit d'une vaste consultation des forces vives du Québec.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce lors de son passage à Montréal dans le cadre de sa tournée régionale.

Consultation publique en vue de l'élaboration du quatrième plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Cette visite à Montréal a aussi été l'occasion pour la ministre d'annoncer, dans la foulée du 20e anniversaire de l'adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le début des travaux visant l'élaboration du prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le quatrième depuis l'adoption de la Loi.

Ainsi, à compter du 17 avril et jusqu'au 30 juin, toutes les personnes qui souhaitent exprimer leurs idées en vue de l'élaboration du prochain plan d'action pourront le faire par un sondage en ligne. Durant la même période, les partenaires de la société civile seront appelés à déposer un mémoire ou à compléter des questionnaires thématiques. Des groupes de discussion dans plusieurs régions du Québec sont aussi prévus en juin pour entendre les personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Enfin, l'automne prochain, la ministre tiendra des rencontres d'échanges autour des grands enjeux qui seront ressortis des premières phases de la consultation.

La contribution de toutes et de tous est importante afin que le prochain plan d'action gouvernemental tienne compte des enjeux actuels en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et mette en oeuvre des actions structurantes pour les personnes qui subissent les conséquences qui y sont liées.

Citations

« Notre gouvernement sera toujours présent pour les personnes confrontées à des obstacles, car nous reconnaissons l'apport de l'ensemble des Québécoises et des Québécois à notre société. En poursuivant la mise en oeuvre de mesures telles que les Alliances pour la solidarité, qui favorisent l'inclusion économique et la participation sociale, nous réaffirmons notre engagement envers les personnes en situation de vulnérabilité et poursuivons notre partenariat avec divers intervenants oeuvrant dans différents milieux. À travers le Québec, dans toutes les régions, comme ici, à Montréal, nous redoublerons d'efforts pour faire reculer l'exclusion sociale ainsi que la pauvreté. Nous resterons mobilisés au cours de la prochaine année et créerons ensemble un nouveau plan de lutte contre la pauvreté qui respectera les priorités d'action concertée et qui soutiendra les projets structurants de nos partenaires, issus de toutes les communautés. C'est dans cet esprit que nous lançons cette consultation. Nous invitons toutes les personnes qui ont des idées à ce sujet à nous en faire part afin que notre nouveau plan reflète les valeurs de notre société et réponde efficacement aux enjeux qui seront évoqués. Continuons de travailler ensemble pour ne laisser personne derrière, car nous avons tous un rôle à jouer. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La Ville de Montréal salue le renouvellement par le gouvernement du Québec, des investissements dans le cadre des Alliances pour la solidarité et la bonification prévue pour la métropole. Cette entente est cruciale dans nos efforts visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale à Montréal, dans ses arrondissements ainsi que dans les villes liées. Elle permet d'appuyer plus de 300 organismes qui font un travail essentiel dans nos quartiers et au sein de nos communautés. Nous tenons d'ailleurs à remercier l'ensemble de nos partenaires communautaires qui travaillent sans relâche pour venir en aide aux plus vulnérables. Nous sommes conscients que les besoins ont été grandement exacerbés dans les dernières années et nous nous assurerons que ces sommes arrivent rapidement sur le terrain. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits saillants

Le financement des Alliances provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, institué par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Au 31 mars 2021, à mi-parcours des ententes, près de 2?000 projets répartis dans toutes les régions du Québec avaient été soutenus. Pour chaque dollar investi par le Fonds québécois d'initiatives sociales, 1,30 $ additionnel est généré par le milieu. Les Alliances pour la solidarité sont donc un levier économique important.

Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 prévoyait la conclusion des ententes nommées Alliances pour la solidarité, signées entre les mandataires régionaux, les élus locaux et le gouvernement du Québec, partout sur le territoire québécois.

La tournée des régions qu'effectue actuellement la ministre vise à lui permettre de discuter avec les organismes partenaires, dont les mandataires régionaux des Alliances pour la solidarité, et les différents acteurs du milieu communautaire des enjeux soulevés sur le terrain, dans le but de poursuivre l'engagement gouvernemental à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité.

