La GRC demande l'aide du public pour trouver des noms commençant par la lettre « W » pour ses nouveaux poulains





OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) lance à nouveau cette année son concours « Nommez un poulain » pour trouver des noms aux jeunes chevaux qui pourraient faire un jour partie de son célèbre Carrousel. Cette année, nous cherchons des noms commençant par la lettre « W ». Comme nous marquerons notre 150e anniversaire en 2023, nous cherchons des noms créatifs qui reflètent l'histoire de notre organisation.

Jusqu'à douze gagnants seront sélectionnés partout au Canada et, parmi les propositions gagnantes, il y aura celle d'une classe et une proposition soumise lors de la journée portes ouvertes du Carrousel en février. Les noms sélectionnés seront donnés aux poulains qui naîtront au printemps à la ferme d'élevage de la GRC à Pakenham (Ontario).

Chaque gagnant ou gagnante remportera un prix comprenant une photo du poulain nommé, un certificat signé par le commissaire de la GRC et un fer à cheval gravé par un maréchal-ferrant de l'organisation. La classe gagnante recevra une photo encadrée du poulain qu'elle a nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC.

Pour participer, il faut :

avoir 14 ans ou moins*;

proposer un nom qui commence par la lettre « W »;

proposer un seul nom;

habiter au Canada ;

; soumettre une proposition au plus tard le 21 avril 2023 à 23 h 59 (HNE).

*Si vous soumettez une proposition pour une classe, vous devez avoir au moins 18 ans et enseigner à des enfants de 14 ans ou moins.

Les noms de poulain retenus seront choisis par un comité d'employés de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine de la GRC. Ils seront annoncés plus tard au printemps, avec celui des gagnants, et publiés sur le site Web de la GRC et dans les médias sociaux.

Pour proposer un nom, rendez-vous à : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/le-carrousel/concours-nommez-poulain.

Citation

« Le 150e anniversaire de la GRC est une étape importante de l'histoire de l'organisation et nous permet de montrer comment elle a grandi et évolué pour les Canadiens. Au Carrousel, nous pensons que c'est une merveilleuse occasion pour les enfants de découvrir l'histoire de la GRC et de s'en inspirer pour nous proposer d'excellents noms pour nos nouveaux poulains. Nous avons hâte de voir comment les enfants honorent l'histoire de la GRC avec leurs propositions. » - Sergent-major Scott Williamson, maître écuyer du Carrousel

Lien pour le Communiqué de presse: https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2023/grc-demande-laide-du-public-trouver-des-noms-commencant-lettre-w-ses-nouveaux

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

