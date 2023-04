Jetcraft s'amplifie avec l'acquisition d'un courtier en Amérique du Nord





Jetcraft®, leader mondial de la vente, de l'acquisition et du trading d'avions d'affaires, a acquis Corporate Fleet Services (CFS Jets), une importante entreprise d'aviation d'affaires spécialisée dans les marchés des turbopropulseurs, des jets légers et des jets de taille moyenne.

Peter Antonenko, président de Jetcraft, déclare : « Depuis plus de 60 ans, Jetcraft fixe la norme en transactions d'avions d'affaires, en mettant l'accent sur les jets de taille super-moyenne, de grande taille et à très longue portée. Avec l'ajout de CFS Jets, notre expertise en matière de produits devient la plus diversifiée du secteur, dépassant celle de tous les autres courtiers et fabricants ; elle apporte également aux clients près d'un siècle d'expérience, plus de 100 conseillers mondiaux dédiés et la plus grande offre exclusive de jets ».

Désormais « powered by Jetcraft », CFS Jets offre à sa clientèle un meilleur accès aux catégories des jets de taille super-moyenne et de grande taille. Les deux entreprises continuent à travailler individuellement, chacune bénéficiant de capacités respectives, notamment grâce au soutien des données de Jetcraft, leader du secteur, pour effectuer les transactions.

David Monacell, partenaire de CFS Jets, ajoute : « Depuis 1984, CFS Jets s'est révélé être un courtier de confiance pour les jets privés et les turbopropulseurs. Grâce à Jetcraft, nous offrons désormais à nos clients l'accès aux renseignements les plus fiables sur le marché et à la plus vaste gamme d'appareils du secteur ».

M. Antonenko conclut : « Cette alliance stratégique entre Jetcraft et CFS Jets représente une étape importante pour nos deux entreprises et nos clients, qui peuvent désormais bénéficier d'une expérience cumulée de plus de 800 transactions rien qu'au cours des cinq dernières années. Nous nous réjouissons de répondre ensemble à la demande mondiale croissante de turbopropulseurs et d'avions d'affaires toutes tailles confondues ».

Outre le fait d'agir en tant que courtiers, Jetcraft® est aussi un réseau de conseillers aéronautiques mondiaux offrant une dimension internationale et une connaissance locale inégalées. L'entreprise dispose de renseignements de premier plan sur le marché, de solutions de financement stratégiques et d'un vaste inventaire qui lui permettent d'effectuer les transactions les plus complexes. Depuis plus de 60 ans, Jetcraft a ouvert la voie en fixant des normes qui continuent de façonner le secteur. Actuellement, une équipe de plus de 80 spécialistes de l'aviation répartis dans plus de 25 bureaux, assure la vente, l'acquisition et le trading d'avions dans le monde entier, au rythme de la vie.

Avec près de 40 ans d'expérience dans la vente d'avions, CFS Jets est l'une des principales entreprises de vente et d'acquisition d'avions privés du pays. Basée à Cornelius, en Caroline du Nord, CFS Jets propose des services de vente, d'analyse de marché, de conseil, de planification de flotte, d'évaluation de listes, d'aide à l'achat et de facilitation de clôture. Des informations supplémentaires sur les services complets, notamment sur les spécifications de chaque liste d'avions, sont à votre disposition à l'adresse suivante www.cfsjets.com ou en appelant le (704)359-0007

