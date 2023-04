Création de l'Institut d'action climatique RBC : échanger des idées et inciter à agir pour atteindre la carboneutralité au Canada





L'Institut s'appuiera sur des recherches et des experts sectoriels pour aider les clients et les collectivités à mettre en application des solutions climatiques

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) étend la portée de son groupe Services économiques et leadership avisé en adoptant une démarche engagée de recherche-action sur le climat dans des secteurs clés de l'économie.

L'Institut d'action climatique RBC réunira des économistes, des analystes politiques et des stratèges opérationnels dans le but de faire avancer la recherche et de promouvoir des idées pouvant contribuer au progrès du Canada dans le domaine du climat.

En étroite collaboration avec des entreprises et des partenaires sectoriels, l'Institut dirigera ses efforts vers la recherche de moyens concrets pour réduire les émissions nettes. Ses travaux se concentreront d'abord sur les secteurs du bâtiment et de l'immobilier, de l'agriculture et de l'énergie.

Nous croyons que le partage de connaissances et de solutions potentielles propres à un secteur permettra aux clients et partenaires de venir à bout des obstacles qui les empêchent d'aller de l'avant.

L'Institut s'engagera à promouvoir le volet essentiel de la Stratégie climatique RBC, en présentant des idées dans des domaines où il estime que la banque aura une incidence concrète.

L'Institut est né du travail amorcé par l'équipe Services économiques et leadership avisé RBC à la suite du rapport intitulé Une transition à 2 billions de dollars, qui établissait le montant des fonds publics et privés qu'elle croyait nécessaires pour financer la transition du Canada vers zéro émission nette dans les secteurs clés de l'économie. En collaboration avec des clients et des acteurs majeurs du secteur agricole, l'équipe s'est penchée sur les possibilités de faire progresser l'agriculture climato-compatible, tout en répondant à la croissance de la demande alimentaire mondiale.

Cette approche de collaboration a été bien accueillie par bon nombre de nos partenaires engagés dans l'initiative, qui ont indiqué qu'une approche similaire pourrait être appliquée dans d'autres secteurs de l'économie.

RBC s'est associée aux Aliments Maple Leaf, à Loblaw, à Nutrien et à de nombreuses autres entreprises de premier plan pour créer l'Alliance agroalimentaire canadienne carboneutre (CANZA). La CANZA a été formée au moment où nous prenions conscience de l'important besoin de solutions zéro émission nette dans l'agriculture, et a commencé à faire des recherches et à publier des rapports, comme La prochaine révolution verte.

L'Institut d'action climatique RBC continuera de s'engager dans des efforts de collaboration similaires avec des partenaires du secteur du bâtiment, notamment le Brookfield Sustainability Institute du George Brown College.



« Les mesures que nous prendrons au cours des prochaines années auront un impact considérable sur les ambitions économiques et de carboneutralité du Canada. Les enjeux à résoudre seront nombreux et complexes, explique John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction. Nous croyons que cette approche axée sur la collaboration aura un important effet catalyseur sur la recherche de solutions climatiques par RBC et d'autres organisations. »

Nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes pour soutenir la transition des clients et collectivités vers la carboneutralité. En voici des exemples :

Formation du groupe Solutions des marchés environnementaux au sein de Marchés des capitaux. Ce groupe apporte une expertise approfondie en marchés mondiaux du carbone et en solutions faisant appel aux énergies renouvelables. RBC entend intensifier ses efforts dans les marchés du carbone en misant sur son récent investissement dans ClearBlue Markets , chef de file mondial dans la recherche, l'analyse et le développement de projets des marchés du carbone.

au sein de Marchés des capitaux. Ce groupe apporte une expertise approfondie en marchés mondiaux du carbone et en solutions faisant appel aux énergies renouvelables. RBC entend intensifier ses efforts dans les marchés du carbone en misant sur son récent investissement dans , chef de file mondial dans la recherche, l'analyse et le développement de projets des marchés du carbone. Croissance de l' équipe Services-conseils, Finance durable , au sein des Services financiers à l'entreprise, en soutien à notre approche de la durabilité. Nous croyons que l'incorporation de facteurs ESG au processus de placement traditionnel fondé sur l'analyse financière et sur les perspectives de marché permettra à nos clients d'avoir de meilleurs résultats et un accès à plus d'occasions de placement.

, au sein des Services financiers à l'entreprise, en soutien à notre approche de la durabilité. Nous croyons que l'incorporation de facteurs ESG au processus de placement traditionnel fondé sur l'analyse financière et sur les perspectives de marché permettra à nos clients d'avoir de meilleurs résultats et un accès à plus d'occasions de placement. Renforcement du partenariat entre RBC Fondation et ALUS - association caritative nationale qui aide les agriculteurs et les éleveurs à mettre en place des solutions fondées sur la nature - qui prévoit un investissement supplémentaire de 1,5 million de dollars sur trois ans pour des initiatives liées à la séquestration du carbone sur les terres agricoles. Cela porte l'investissement total de RBC à plus de 2,3 millions de dollars depuis 2018.

« Les défis climatiques que notre société doit surmonter sont importants et complexes. Nous devons faire preuve d'innovation et, surtout, unir nos efforts, mentionne Jennifer Livingstone, vice-présidente, Stratégie climatique, RBC. Nous mettons toute la puissance de RBC à l'oeuvre : notre capacité de réunir des leaders, de communiquer des perspectives, de mettre des solutions en application et de promouvoir le changement. »

Pour en savoir plus sur l'Institut d'action climatique RBC, visitez le site rbc.com/institut-action-climatique/index.html.

Renseignez-vous sur la stratégie climatique de RBC à rbc.com/climat.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

