Étude : les salons aux États-Unis et au Canada produisent 877 livres de déchets par minute

Selon le premier rapport Circle of Impact du Green Circle Salon, l'industrie produit un total de 421 000 livres de déchets par jour.

TORONTO,, 3 avril 2023 /CNW/ -- Green Circle Salons , la première solution durable conçue pour accompagner les salons, les spas et leurs clients sur la voie d'un impact environnemental nul, a publié son premier rapport Circle of Impact, une analyse approfondie des déchets produits par les salons et leurs effets néfastes sur notre planète.

Ce rapport examine deux thèmes, soit l'impact global des déchets générés par les salons sur l'environnement et les comportements des professionnels des salons à l'égard de ce problème critique. Selon les données colligées par Green Circle, l'industrie des salons aux États-Unis et au Canada produit un volume surprenant de 877 livres de déchets par minute. Pour mettre les choses en perspective, c'est l'équivalent du poids d'un grizzli adulte produit en déchets chaque minute. Au total, on atteint le nombre renversant de 421 000 livres par jour, si l'on se base sur une journée de travail de huit heures. Les principales sources de gaspillage sont les suivantes :

Colorants capillaires : l'industrie rejette chaque jour plus de 42 000 livres excédentaires de colorant

: l'industrie rejette chaque jour plus de 42 000 livres excédentaires de colorant Coupes de cheveux : Parmi les déchets de soins de beauté, on compte 63 000 livres de cheveux coupés par jour qui, si on les laisse se décomposer, produisent de puissants gaz à effet de serre.

: Parmi les déchets de soins de beauté, on compte 63 000 livres de cheveux coupés par jour qui, si on les laisse se décomposer, produisent de puissants gaz à effet de serre. Métal : En Amérique du Nord, les salons disposent de 110 000 livres de métal par jour, ce qui représente plus de la moitié du poids d'un avion commercial.

« Lorsqu'ils s'assoient dans le siège chez leur coiffeur, la plupart des gens se préparent à vivre une expérience de détente qui leur redonnera bonne apparence et leur procurera un sentiment de bien-être. Mais ni eux, ni, souvent, les travailleurs du salon, ne pensent à l'impact énorme qu'ils ont sur l'environnement à cet instant. Ce n'est pas leur faute. Il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation sur l'impact de ces activités, et dans le passé, nous étions à court de solutions, explique Shane Price, PDG de Green Circle Salons. Heureusement, c'est un problème qui peut être réglé. Nous en avons d'ailleurs fait notre mission ici, chez Green Circle ».

Le concept de durabilité prend de l'ampleur dans l'industrie des salons, mais de nombreux professionnels ne connaissent toujours pas les impacts environnementaux de leurs activités. Selon le rapport, 70 % des professionnels du salon n'ont pas connaissance des flux de recyclage propres pour les colorants capillaires et de l'impact important des déchets de cheveux sur les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport a également révélé que 64 % de l'échantillon des salons interrogés a jugé la durabilité « extrêmement importante », ce qui indique que l'industrie est prête à accorder la priorité aux pratiques écologiques.

Consultez le rapport complet Circle of Impact ici .

Pour en savoir plus sur les salons Green Circle et le programme de développement durable de l'entreprise, visitez greencirclesalons.com.

À propos de Green Circle Salons :

Green Circle Salons est une société accréditée « Certified B Corporation » dont la mission est de résoudre le problème des déchets générés par l'industrie de la beauté. Nous aidons les salons et les spas des États-Unis et du Canada à réduire leur impact sur l'environnement en offrant une solution de gestion des déchets complète et personnalisable qui convient à chaque entreprise et qui permet de détourner jusqu'à 95 % de leurs déchets issus des soins de beauté des sites d'enfouissement. L'entreprise s'associe aux salons pour recycler et réutiliser des matériaux produits par les salons, comme les cheveux, les papiers d'emballage, les tubes de colorants et les produits chimiques. Green Circle Salons offre également des ressources en matière d'éducation et de formation pour aider les salons à adopter des pratiques plus durables. L'entreprise se consacre à aider l'industrie de la beauté à devenir plus durable et responsable.

