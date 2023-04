Tiens Group participe à la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie





Tiens met l'accent sur les marchés mondiaux en interagissant avec des sociétés aux vues similaires des quatre coins du globe

BOAO, Chine, 3 avril 2023 /CNW/ - La très attendue Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie (FBA), qui a pour thème « Un monde incertain : solidarité et coopération pour le développement face aux défis », prévue du 28 au 31 mars, a pris son envol à Boao, en Chine. Membre senior platine du FBA, Li Jinyuan, président du Conseil d'administration de Tiens Group, responsable de la vente directe de produits de soins de santé, a été invité par le comité organisateur à prendre la parole au forum.

La conférence de cette année porte sur la coopération régionale en Asie, la carboneutralité, l'énergie verte, les changements climatiques et l'économie numérique. En soulignant le rôle du Forum de Boao comme plateforme de coopération et d'échanges internationaux, Tiens Group a participé aux discussions et partagé l'histoire de l'entreprise tout en écoutant les idées et les points de vue les plus récents et en établissant des liens avec des sociétés comparables du secteur.

« En tant que fournisseur multinational de produits de soins de santé basé en Chine qui compte 28 années d'expérience dans le domaine du développement international, Tiens Group a pris les devants pour soutenir l'initiative chinoise "Belt and Road" comme moyen de comprendre et de saisir les opportunités sur le marché mondial, a déclaré M. Li. Tiens Group croit en la mise en commun des ressources avec des partenaires de sorte que tous les participants soient gagnants malgré les défis qui devront être surmontés conjointement pendant le processus. »

Au cours de cet événement de quatre jours, M. Li s'est entretenu avec de nombreux invités, dont le président du FBA, Ban Ki-moon, et le vice-président et représentant en chef du FBA pour la Chine, Zhou Xiaochuan, pour échanger des idées et partager avec eux l'expérience à succès de Tiens.

Au cours du forum, M. Li a été interviewé par des journalistes de Hainan Daily, de Qiongdao TV et de plusieurs autres médias. Il a communiqué le message clé suivant pendant les entrevues : « Tiens est prêt à donner tout leur sens à ses avantages. L'entreprise adhère toujours à la mission de garder les gens en bonne santé et de servir la société avec le mantra "rendre la vie plus saine, plus heureuse, plus riche et meilleure". Tiens est en train de mettre à niveau chaque étape de son processus de flux de travail pour s'adapter à l'évolution de l'industrie mondiale et des chaînes d'approvisionnement et, ce faisant, contribuer à l'établissement et à la croissance de nouveaux flux commerciaux tant en Asie qu'à l'échelle mondiale. »

Tiens Group a ouvert des bureaux dans 110 pays, avec une présence dans 224 pays et régions, pour servir près de 50 millions de ménages et créer des dizaines de millions d'emplois et d'occasions entrepreneuriales dans le monde. L'entreprise a grandement contribué à améliorer la qualité de vie et la santé physique et mentale de centaines de millions de personnes.

Tiens Group prévoit de continuer à tirer parti de sa solide plateforme de mondialisation et de ses canaux et de son importante influence de marque, en mettant l'accent sur l'augmentation des investissements et de la présence dans les pays ciblés par l'initiative « Belt and Road » du gouvernement chinois et sur le développement des chaînes mondiales d'approvisionnement, industrielles, de données et de talents, avec l'objectif final d'atteindre une croissance améliorée et accélérée.

