Zonebourse et MarketScreener rendent la recherche AlphaValue accessible aux investisseurs particuliers

ANNECY, France, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Surperformance, société éditrice des médias Zonebourse.com et Marketscreener.com, signe un partenariat exclusif avec AlphaValue. Il s'agit du premier partenariat de ce type entre un bureau d'analyse financière professionnelle et un média financier international.

Ainsi, à partir du 1er avril 2023, Surperformance diffusera sur ses médias financiers (10 millions de visites par mois) l'ensemble de la recherche produite par le fournisseur de recherche indépendante AlphaValue.

Spécialiste des valeurs européennes, la recherche AlphaValue, vendue exclusivement par abonnement auprès d'une clientèle institutionnelle, couvre près de 500 sociétés et délivre une analyse financière fondamentale grâce à une équipe de plus de 30 analystes. Son modèle économique, l'abonnement, est le garant de son intégrité c'est-à-dire d'opinions dépourvues de conflit d'intérêt.

Cette initiative accompagne la professionnalisation croissante des utilisateurs de Zonebourse et de MarketScreener, qui recherchent à la fois une plateforme d'informations à forte audience et une offre big data reconnue par tout le marché.

Selon Franck Morel, Président fondateur de Surperformance : « Collaborer avec AlphaValue, qui partage nos valeurs de transparence et d'indépendance, était une évidence. Nous sommes heureux et impatients de proposer à nos utilisateurs une nouvelle expertise pour renforcer leur analyse des marchés. L'appétit pour les valeurs européennes reste très fort dans différentes régions du monde, l'apport d'AlphaValue va répondre à une vraie demande, notamment de la part des investisseurs sophistiqués qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance ».

« AlphaValue est ravie d'aborder le monde des investisseurs particuliers avec un partenaire comme Surperformance, qui tranche par la puissance des outils mis à disposition de ses abonnés, quelle que soit leur géographie et langue de travail. Cet effort constant d'amélioration des outils d'analyse est en phase avec celui d'AlphaValue dont les moteurs de lecture des sociétés et des marchés n'ont pas d'équivalent en Europe. L'accès offert par Surperformance aux investisseurs particuliers à une recherche entièrement indépendante à vocation professionnelle participe d'un fonctionnement plus juste et plus efficace des marchés financiers en Europe » ajoute Pierre-Yves Gauthier, Président fondateur d'AlphaValue.

A propos de Surperformance SAS

Surperformance est un acteur indépendant basé en France qui édite depuis 2001 Zonebourse.com, site d'informations leader auprès des investisseurs actifs francophones et sa version internationale, Marketscreener.com, disponible dans cinq langues. Avec plus de 10 millions de visites par mois et plusieurs milliers d'abonnés, la société se positionne comme l'un des leaders européens des médias financiers. Zonebourse et MarketScreener sont devenus des références pour les investisseurs grâce à un positionnement original basé sur une triple compétence : journalisme, big data et investissements boursiers. En plus de fournir une base de données complète sur les sociétés cotées mondiales et de décrypter l'actualité financière via une expertise éditoriale forte, la société gère en effet, en toute transparence pour ses abonnés, trois portefeuilles d'actions européennes, américaines et asiatiques.

A propos d'AlphaValue

A ce jour AlphaValue reste la seule entreprise de recherche financière indépendante couvrant les grosses capitalisations européennes avec une profondeur équivalente à celle des plus grands intervenants dans les marchés financiers. A la différence des banques d'investissement, le modèle commercial d'AlphaValue repose uniquement sur les abonnements, ce qui garantit son intégrité et indépendance. Les recommandations d'AlphaValue embarquent aussi (depuis plus de 12 ans déjà...) une analyse ESG entièrement propriétaire et responsable, sur toutes les sociétés étudiées, et impactant systématiquement les recommandations.

