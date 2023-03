KANEKA : « Développement d'une technologie de synthèse des polymères par des micro-organismes utilisant le CO2 comme matière première directe » sélectionné comme projet du Fonds d'innovation verte de la NEDO





Kaneka Corporation (Siège social : Minato-ku, Tokyo ; président : Minoru Tanaka ; ci-après « Kaneka »), Bacchus Bio innovation Co. Ltd (siège social : Kobe-city, Hyogo ; président : Mikio Tanji ; ci-après « Bacchus »), JGC Holdings Corporation (Siège social : Yokohama-city Kanagawa ; CEO : Masayuki Sato ; ci-après « JGC HD »), et Shimadzu Corporation (siège social : Kyoto-city, Kyoto ; Président : Yasunori Yamamoto ; ci-après « Shimadzu ») ont annoncé que la proposition d'un projet commun, dénommé « Développement de la technologie de synthèse des polymères par des micro-organismes utilisant le CO2 comme matière première directe (ci-après dénommé « le Projet ») », avait été sélectionnée par le « Green Innovation Fund Project*1 / Promotion of Carbon Recycling Using CO2 from Biomanufacturing Technology as a Direct Raw Material » en tant que projet de mise en oeuvre sponsorisé par la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Ce projet contribuera à la réalisation du recyclage du carbone dans la « Stratégie de croissance verte pour atteindre la neutralité carbone en 2050 » formulée par le ministère de l'Économie, du commerce et de l'industrie avec les ministères et agences concernés, le 25 décembre 2020 (révisé le 18 juin 2021). L'objectif du projet est de mettre au point une technologie de biofabrication axée sur le recyclage et non-dépendante des ressources fossiles en développant des micro-organismes qui produisent des polymères biodégradables à partir du CO 2 et de mettre au point une technologie de processus de production, en combinant les connaissances et la technologie que les quatre entreprises ont cultivées au fil des années.

Durant le cycle de vie du projet (de l'exercice 2023 à l'exercice 2030), les trois thèmes suivants seront abordés :

Création d'une biofonderie de fermentation gazeuse* 2 utilisant le CO 2 en tant que matière première (Bacchus et Shimadzu)

utilisant le CO en tant que matière première (Bacchus et Shimadzu) Développement et amélioration des micro-organismes producteurs de biopolymères (Kaneka)

Développement et démonstration d'une technologie de production utilisant des micro-organismes capables de produire des substances à partir du CO 2 (Kaneka, JGC HD, Shimadzu)

[ Kaneka ]? https://www.kaneka.co.jp/en/

Kaneka est la première entreprise au monde à commercialiser avec succès le polymère biodégradable KANEKA Green PlanetTM (« Green Planet »), produit par des micro-organismes à partir d'huile végétale et d'autres matières premières. Dans le cadre de ce projet, fondé sur la microbiologie synthétique, la production de polymères et les technologies de traitement qu'elle a développées à ce jour, Kaneka stimulera de nouveaux micro-organismes qui produiront le Green Planet directement à partir de CO2, et lancera également un site semi-commercial afin d'effectuer une démonstration de production aboutissant à l'industrialisation de Green Planet. En outre, nous dirigerons ce projet en tant que société de gestion.

[ Bacchus ]? https://www.b2i.co.jp/

Bacchus est une entreprise de biofonderie fondée sur les données. Bacchus a pour objectif de réduire considérablement le temps de reproduction des cellules intelligentes*3 en améliorant la plateforme de reproduction et en consolidant ses technologies exclusives. À l'aide de sa propre technologie numérique, Bacchus concevra des cellules optimisées pour la fermentation gazeuse et créera une variété d'espèces. En outre, elle instaurera et utilisera les données d'un système d'évaluation haut débit mis au point conjointement avec Shimadzu, et visera à construire une « biofonderie intégrée* 4 » qui fournira, avec JGC HD, un service unique allant de la sélection microbienne au développement de processus.

[ JGC HD ]?https://www.jgc.com/en/

JGC HD possède une profonde connaissance de la manipulation sans risque des gaz, notamment pour l'hydrogène gazeux, et de l'intensification des processus, acquise grâce à ses activités EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) dans le secteur pétrole et gaz, ainsi que de la technologie de conception de cuves de culture optimisées dans le domaine des sciences du vivant. Dans le cadre de ce projet, JGC HD développera et intensifiera un système de manipulation sans risque pour les gaz mixtes contenant du CO2, de l'H2 et de l'O2, ainsi qu'un processus de fermentation gazeuse très efficace, auquel s'ajoutera la création d'une « biofonderie intégrée » avec Bacchus, qui fournira un service unique allant de la sélection microbienne au développement de processus.

[ Shimadzu ]? https://www.shimadzu.com/

Shimadzu, dans le but d'apporter une réponse aux problèmes sociaux, a accumulé un savoir-faire très diversifié en fournissant des technologies de mesure analytique et de robotique à un large éventail de domaines et des technologies d'analyse de données utilisant des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre de ce projet, Shimadzu oeuvrera au développement d'une technologie d'évaluation de la productivité à grande vitesse, indispensable à la construction d'une biofonderie. Shimadzu développera également un système d'évaluation pour mesurer la fermentation des gaz sur le site semi-commercial qui doit être construit dans le cadre du projet, et pour favoriser une fermentation sans risque très efficace.

*1. Projet visant à soutenir les entreprises et d'autres acteurs qui se penchent sur les questions de gestion visant la « neutralité carbone en 2050 » du Japon, allant de la R&D à la démonstration jusqu'à la mise en oeuvre sociale d'ici à l'exercice 2030. Le programme couvre 14 domaines : les industries liées au transport et à la fabrication, notamment les industries de recyclage du carbone et des matériaux, les industries liées à l'énergie et les industries liées à la maison et au bureau

*2. Biofonderie : plateforme de développement de micro-organismes permettant de créer des micro-organismes dotés de fonctions conçues pour une production efficace de substances utiles

*3. Cellule intelligente : une cellule de haute conception qui soit davantage en mesure de produire efficacement la substance souhaitée

*4. Biofonderie intégrée : une plateforme entièrement dédiée à la biofabrication qui fournit tout ce qui est nécessaire, de la sélection microbienne au développement de processus

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

