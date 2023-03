L&T Technology Services et Ansys créent un centre d'excellence de jumelage numérique





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société internationale spécialisée en services d'ingénierie, et Ansys, leader mondial et pionnier des logiciels de simulation d'ingénierie multiphysique, ont signé un protocole d'accord portant sur la création du Centre d'excellence de jumelage numérique LTTS-Ansys. Le Centre a pour mission d'aider LTTS à démontrer des cas d'utilisation par l'industrie, à développer des solutions innovantes et à permettre à ses clients d'optimiser leurs processus de conception, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. La solution Twin Builder d'Ansys permettra à LTTS d'augmenter encore sa part de marché dans le domaine des jumeaux numériques.

Évalué à 6,5 milliards USD, le marché du jumelage numérique devrait atteindre une valeur de 125,7 milliards USD d'ici 2030, soit un TCAC de 39,48%. Le Centre d'excellence sera chargé de présenter des preuves de concept LTTS de jumelage numérique aux clients et d'accélérer leur adoption. Cette collaboration permettra à LTTS de répondre à la demande croissante de solutions de jumelage numérique et d'offrir aux talents émergents un accès au marché des technologies.

Les efforts conjoints d'Ansys et de L&T Technology Services créeront des opportunités d'innovation et de croissance dans le secteur des jumeaux numériques et offriront aux fabricants un niveau supérieur de compréhension et de contrôle. Selon les prévisions, le marché du jumelage numérique devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir et par conséquent cette collaboration positionne les deux entreprises à l'avant-garde de cette évolution. Elle prouve également l'engagement des deux entreprises à fournir les solutions de jumeaux numériques les plus avancées et les plus efficaces aux clients des secteurs manufacturier et industriel. La création du Centre d'excellence marque le début d'un partenariat à long terme visant à façonner l'avenir du secteur du jumelage numérique.

LTTS, qui a récemment lancé sa méthode d'ingénierie de nouvelle génération basée sur l'IdO pour le jumelage numérique, devrait tirer de cette collaboration une valeur considérable et apporter les avantages des jumeaux numériques à une série de secteurs : pétrole et gaz, automobile, aérospatiale et défense, entre autres. Les jumeaux numériques transforment les entreprises manufacturières en rendant la maintenance prédictive, en réduisant les coûts de garantie et d'assurance et en optimisant les opérations de production. En tirant parti des outils de simulation d'Ansys, le Centre d'excellence contribuera à accélérer le fil numérique des entreprises manufacturières et industrielles.

Prith Banerjee, directeur de la technologie chez Ansys, a déclaré à propos de cette collaboration : « Nous sommes très heureux de collaborer avec LTTS pour relever les défis et satisfaire les besoins du marché du jumelage numérique. LTTS possède une expertise prouvée de la création de jumeaux numériques de nouvelle génération et, grâce au nouveau Centre d'excellence, Ansys aidera LTTS à accélérer et à développer des capacités avancées de simulation par jumelage numérique. Je suis convaincu que cette collaboration permettra à LTTS de répondre à la demande croissante des clients en procédés de fabrication de nouvelle génération et d'ajouter une énorme valeur au marché en pleine croissance des solutions de jumelage numérique. »

« Le jumelage numérique ouvre à l'IdO industriel de nouvelles possibilités fascinantes en termes de résultats positifs pour la conception, le développement et la fabrication de produits. Nous sommes ravis de cette collaboration avec Ansys qui permettra à nos clients de visualiser tous les aspects de la production et d'obtenir des informations exploitables. Grâce aux outils de simulation d'Ansys, nous pourrons accélérer le fil numérique des entreprises, notamment dans les segments manufacturiers et industriels. Cette association avec Ansys contribuera à l'accélération de l'adoption des technologies de jumeau numérique et à la résolution des problèmes complexes auxquels notre clientèle mondiale est confrontée », a ajouté Abhishek Sinha, directeur et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services Limited.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited. La Société est spécialisée en services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D - Engineering and R&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Notre clientèle compte 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et 57 des principales entreprises d'ER&D dans le monde, actives dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait au 31 décembre 2022 plus de 21 600 employés répartis dans 22 centres de conception internationaux, 28 bureaux de vente et 91 laboratoires d'innovation à travers le monde. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.LTTS.com

