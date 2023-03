Le rover FLEX de Venturi Astrolab partira pour la Lune lors d'une prochaine mission de SpaceX





MONACO, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dans trois ans, le Groupe Monégasque Venturi écrira la plus impressionnante page de son histoire : courant 2026, le rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration), fruit d'une collaboration internationale (voir ci-dessous), prendra la direction de la Lune. L'entreprise américaine SpaceX sera chargée de transporter le rover, qui sera le plus grand et le plus performant de l'histoire des véhicules lunaires. SpaceX utilisera Starship, son système « launch and landing ».

HISTOIRE ET PROGRAMME

C'est en 2019, sous l'impulsion du Président du Groupe Venturi, Gildo Pastor, que le programme de rover lunaire électrique a été imaginé puis mis en place. Une entité suisse, Venturi Lab S.A., a été fondée. Parallèlement, un partenariat stratégique a été créé avec une société américaine basée à Los Angeles (Hawthorne), Venturi Astrolab, Inc. (Astrolab).

Astrolab et Venturi Lab travaillent avec la base historique du Groupe Venturi à Monaco. Ensemble, les trois entreprises conçoivent, développent et construisent le rover FLEX.

En 2026, FLEX, déposé à la surface de la lune par Starship, y sera opérationnel. Il démontrera son efficacité, sa viabilité et sa capacité à mener des expériences scientifiques et des activités commerciales.

STRUCTURE ET EXPERTISE

Les équipes sont constituées d'ingénieurs et de scientifiques des domaines de la mobilité spatiale, de la robotique terrestre et planétaire, de l'industrie du développement, de la recherche technologique avancée, de l'électromobilité, des piles à combustible et des batteries, du stockage de l'hydrogène, des matériaux composites et des procédés de fabrication.

Chaque structure s'appuie sur son expertise :

Le Groupe Venturi à Monaco se consacre aux batteries de haute performance. Il est accompagné pour les phases de test par sa filiale américaine, Venturi North America ( Ohio, USA ). Cette antenne est située à l' Ohio State University et travaille en étroite collaboration avec les étudiants en ingénierie mécanique.

se consacre aux batteries de haute performance. Il est accompagné pour les phases de test par sa filiale américaine, Venturi North America ( ). Cette antenne est située à l' et travaille en étroite collaboration avec les étudiants en ingénierie mécanique. Venturi Lab crée des matériaux résistants aux conditions extrêmes (basses températures et radiations), les panneaux solaires hautes performances, les roues déformables et les systèmes de contrôle électrique. Venturi Lab gère également les relations avec l'ESA.

Venturi Astrolab conçoit l'architecture du véhicule, sa structure primaire et ses mécanismes, développe son logiciel et son avionique, l'assemble et effectue les tests de validation.

La conception esthétique du rover a, quant à elle, été confiée à Sacha Lakic, le designer du Groupe Venturi depuis le tout premier jour.

