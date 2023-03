Déclaration commune des ministres Rodriguez, Miller, Hajdu et Vandal à l'occasion de la Journée nationale des langues autochtones





Le 31 mars, nous célébrons la Journée nationale des langues autochtones

OTTAWA, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - La présente déclaration sera aussi disponible dans les langues suivantes :

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien; Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; et Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, ont émis la déclaration suivante :

« La Journée nationale des langues autochtones est l'occasion de reconnaitre et de célébrer les langues autochtones, leur importance et leur diversité unique, d'un bout à l'autre du pays. Les langues portent en elles les histoires, les cultures et les traditions des générations passées, et elles inspirent les générations futures à garder sacrés ces enseignements dans leurs propres langues. La langue est essentielle à l'identité, à la spiritualité et à l'autodétermination des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada aujourd'hui et, en raison des politiques et des pratiques gouvernementales discriminatoires du passé, comme les pensionnats, aucune d'elles n'est en sécurité. En redoublant d'efforts pour soutenir les peuples autochtones afin qu'ils se réapproprient, revitalisent et maintiennent leurs langues, il est possible de renforcer les langues autochtones et d'assurer leur dynamisme à l'avenir. Quand nous réfléchissons aux liens que nous sommes en train de renouveler et de renforcer, dans un esprit de respect et de collaboration, nous sommes inspirés par l'engagement, la passion et la détermination dont les peuples autochtones font preuve pour préserver et revitaliser leurs langues.

Chaque jour, nous voyons des exemples de l'excellent travail accompli par les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour revitaliser et promouvoir leurs langues. En voici quelques-uns :

Le projet de bâtiment d'espace culturel et de refuge pour la Première Nation de Big Grassy, qui servira de lieu de rassemblement pour la communauté où seront organisés des programmes culturels et linguistiques.

Le projet Nunamiutuqaq - Construire à partir de la terre, qui a été lancé en novembre 2022. Les travaux dans le cadre de ce projet mèneront, notamment, à la construction du campus à consommation énergétique nette zéro Kuugalak à Cambridge Bay ( Nunavut ), lequel servira de centre de documentation et de mobilisation des recherches culturelles et linguistiques dans tout le territoire du Nunavut .

), lequel servira de centre de documentation et de mobilisation des recherches culturelles et linguistiques dans tout le territoire du . La conception de deux camps culturels et linguistiques grâce au projet de camps culturels et linguistiques. Dans ces installations, des programmes culturels et linguistiques seront offerts en collaboration avec la Métis Nation of Ontario .

. Le financement accordé pour la réalisation de plus de 2 200 projets dirigés par des communautés autochtones, comme les programmes d'apprentissage de mentors, les nids linguistiques, l'immersion, l'enseignement des langues et la mise au point d'outils d'apprentissage et de ressources en ligne depuis 2019.

Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre les travaux avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin de mettre en place des mesures concrètes et durables qui appuieront la revitalisation de leurs langues, peu importe leur lieu de résidence. Nous avons construit de solides bases sur lesquelles nous pourrons nous appuyer à l'avenir. Nous devons poursuivre nos efforts, en partenariat avec les peuples autochtones, car il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues autochtones, nous implanterons de nouveaux modèles de financement élaborés par des partenaires des Premières Nations, inuits et métis. Ces modèles aideront à mieux répondre aux besoins distincts et à diriger les efforts visant à déterminer comment le financement peut le mieux appuyer la revitalisation des langues, ainsi que le soutien financier à terme. Il s'agit d'une grande étape dans la bonne direction, une première qui sera suivie par beaucoup d'autres.

Soutenir les langues autochtones n'est qu'une des mesures clés énoncées dans la Voie fédérale, le plan du gouvernement du Canada concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Comme fondement des cultures, des identités, de la spiritualité et de l'autodétermination, les langues autochtones procurent souvent du soutien et un sentiment de sécurité. Nous continuons donc d'appuyer les communautés autochtones qui oeuvrent à renforcer et à revitaliser leurs espaces culturels, des lieux où leurs membres peuvent parler et apprendre leurs langues.

Nous poursuivrons nos efforts communs de manière à trouver, ensemble, des solutions pour que les langues des Premières Nations, des Inuit et des Métis prospèrent et se perpétuent pour de nombreuses générations à venir. »

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :