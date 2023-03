INVESTISSEMENT DE PLUS DE 600 000 $ POUR LA RÉFECTION D'UN HLM À SAINTE-ANNE-DES-MONTS





QUÉBEC , le 31 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, sont fières d'annoncer qu'une somme de 600 788 $ est investie pour la rénovation d'un HLM situé à Sainte-Anne-des-Monts et appartenant à la Société d'habitation du Québec.

Les travaux consisteront à remplacer le revêtement extérieur et l'isolant ainsi que l'ensemble des portes et fenêtres. On en profitera également pour changer les soffites, les gouttières et descentes, l'éclairage extérieur, les poteaux de prises chauffe-moteur de même que les dalles de patio pour des dalles de béton coulées.

Citations :

« Le parc immobilier de HLM est un actif important de notre patrimoine collectif en matière d'habitation. Il permet à des milliers de Québécoises et Québécois de se loger convenablement à la hauteur de leurs moyens. Ces infrastructures représentent un acquis de taille que nous avons le devoir de bien protéger par un entretien adéquat. Je suis fière d'annoncer cet investissement majeur qui permettra une réfection appréciable de cet immeuble. Celles et ceux qui y résident verront leur qualité de vie améliorée et profiteront d'un environnement encore plus accueillant et épanouissant. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis heureuse de voir que notre gouvernement travaille sur plusieurs fronts en matière d'habitation, en accélérant l'offre de logements par des interventions ciblées mais aussi en prenant soin des HLM, dont certains, plus vétustes, requièrent des améliorations. C'est de cette façon que nous trouverons le bon équilibre pour favoriser la qualité de vie de la population de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. L'annonce d'aujourd'hui vient donc concrétiser notre volonté de préserver notre parc locatif et de le rendre encore plus attrayant pour ses résidents. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette cure de jeunesse est bienvenue. Les aînés qui habitent ce HLM constateront vraiment une différence avec une meilleure isolation de leur chez-soi. Il y aura également une avancée notable en matière de sécurité des lieux. Il est important d'offrir aux résidents de HLM des conditions d'habitation qui soient en adéquation avec des standards de qualité et de confort. Je suis heureux de voir que notre gouvernement pose les bons gestes en ce sens. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Fait saillant :

Depuis 10 ans, c'est plus de 3 G$ qui ont été investis dans le parc d'habitations à loyer modique, composé de plus de 74 000 logements.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

Twitter HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Communiqué envoyé le 31 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :