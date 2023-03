Partenariat entre la BC Association of Clinical Counsellors (BCACC) et l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie





Un nouveau partenariat renforcera la profession de thérapeute clinique en counseling/psychothérapeute à l'échelle provinciale et nationale

VICTORIA, BC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La BC Association of Clinical Counsellors (BCACC) et l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) ont conclu un accord de partenariat officiel en vue de la réglementation des thérapeutes cliniques en counseling/psychothérapeutes en Colombie-Britannique en vertu de la nouvelle loi sur les professions du domaine de la santé (Health Professions and Occupations Act). D'autres collaborations et une plus grande intégration des membres sont envisagées après la réglementation.

Pour les professions bien établies telles que le droit, la comptabilité, les soins infirmiers et la psychologie, il existe une association nationale qui défend les intérêts de la profession au niveau fédéral et collabore avec les provinces pour renforcer le soutien à la profession. L'ACCP est une association nationale bilingue qui promeut la profession de thérapeute en counseling/psychothérapeute et sa contribution à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiennes et Canadiens. L'ACCP a joué un rôle important en soutenant les provinces dans leur démarche de réglementation et continuera à le faire, en défendant constamment la protection du public qu'apporte la réglementation.

Le BCACC compte 17 employés et 50 bénévoles en Colombie-Britannique qui défendent la profession, siègent dans de nombreux conseils consultatifs, fournissent au public entre 150 000 et 200 000 références annuellement, établissent des partenariats avec des organisations locales pour améliorer l'accès aux services de santé mentale, abordent des questions spécifiques à la province et protègent le public par le biais de ses processus d'autoréglementation. Environ 80 % des professionnels du counseling et de la psychothérapie en Colombie-Britannique sont membres de la BCACC.

Les associations nationales et provinciales qui travaillent en tandem pour améliorer et soutenir une profession ont fait leurs preuves dans de nombreuses professions et secteurs. L'accord entre l'ACCP et la BCACC impliquera une collaboration stratégique et des initiatives intentionnelles pour mieux servir leurs membres respectifs (dont beaucoup appartiennent aux deux associations), la profession et le public.

La BCACC et l'ACCP estiment que la confiance du public et des institutions dans la profession de thérapeute en counseling clinique/psychothérapeute doit être maintenue, voire renforcée, par la réglementation. « Cet objectif ne peut être atteint qu'en veillant à ce que les personnes qui accèdent à la profession disposent de l'éducation, de la formation et de l'expérience requises, comme c'est le cas dans les autres provinces réglementées », a déclaré Britta Regan West, présidente de la BCACC.

« Ensemble, nous sommes plus forts ; ensemble, nous nous engageons à faire en sorte que les personnes qui habitent en Colombie-Britannique bénéficient de services professionnels de soutien à la santé mentale et de services de conseil et de psychothérapie de grande qualité et bien formés », a ajouté la Dre Kathy Offet-Gartner, présidente de l'ACCP.

La BC Association of Clinical Counsellors (BCACC) est une association professionnelle provinciale à but non lucratif fondée en 1988 et comptant plus de 6 800 membres. La BCACC défend la profession de thérapeute en counseling clinique et l'accès du public aux services de santé mentale. Ses membres (Registered Clinical Counsellors - RCC) sont tenus de respecter les normes de pratique les plus élevées et un code de déontologie strict en matière de service et de protection du public.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Elana Ilott, Coordinatrice des communications

[email protected]

L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association professionnelle nationale à but non lucratif créée en 1965. Elle compte près de 13 000 membres au niveau national et plus de 2 800 membres en Colombie-Britannique. L'ACCP assure le leadership national et la défense de la profession de thérapeute en counseling/psychothérapeute. Ses membres certifiés (Conseillers/Conseillères canadiens certifiés - CCC) sont tenus de respecter les normes de pratique les plus élevées et un code de déontologie strict en matière de service et de protection du public.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Laura Rinaldi, d'Impact Affaires publiques

[email protected]

SOURCE BC Association of Clinical Counsellors

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 22:15 et diffusé par :