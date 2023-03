EMIT IMAGING annonce la nomination du Dr Matthew Silva à la fonction de PDG





EMIT IMAGING, Inc. (« EMIT » ou la « Société ») est ravie d'annoncer la nomination du Dr Matthew Silva à la fonction de président-directeur général de la Société.

EMIT IMAGING est le leader mondial de la tomographie à cryofluorescence (CFT), une technologie d'imagerie innovante utilisée dans le monde entier par les chercheurs universitaires ainsi que dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique. La plateforme d'imagerie d'EMIT, XerraTM, est une technologie de pointe qui fournit des images 3D par fluorescence haute sensibilité et haute résolution d'échantillons biologiques.

Le Dr Silva apporte une expérience et une expertise diversifiées sur les plans scientifique comme économique, à partir de sa formation technique en ingénierie biomédicale et de ses précédents postes exécutifs au sein de services pharmaceutiques et scientifiques. Récemment, le Dr Silva a occupé le poste de PDG d'Invicro, LLC, une société de recherche contractuelle en imagerie et une filiale de REALM IDx/Konica Minolta.

« Nous sommes ravis que le Dr Silva rejoigne l'équipe d'EMIT », a déclaré le Dr Jack Hoppin, fondateur et président du conseil d'administration d'EMIT. « Parmi tous les professionnels avec lesquels j'ai pu travailler dans ma carrière, Matt est celui qui possède la plus grande expertise en matière de méthodes et d'applications d'imagerie. Associée à ses connaissances et à sa compréhension du domaine, son expérience en croissance et innovation en font le leader parfait pour guider EMIT vers demain. »

« Je suis honoré de rejoindre l'entreprise à ce moment décisif de son histoire. Je suis impatient de collaborer avec la talentueuse équipe d'EMIT IMAGING afin de contribuer à apporter des solutions innovantes au service de la recherche. Je suis ravi de cette opportunité d'étendre l'utilisation de la CFT et du système d'imagerie Xerra aux industries pharmaceutique et biotechnologique », a affirmé le Dr Silva.

À propos d'EMIT IMAGING

