Déclaration - Le ministre Mendicino reçoit le rapport final de la Commission des pertes massives





TRURO, NS, le 30 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration qui suit :

« En avril 2020, la vie d'innombrables Néo-Écossais a été bouleversée à jamais par la pire fusillade de masse de l'histoire de notre pays. Cela fait presque trois ans que nous avons perdu Tom Bagley, Kristen Beaton et son enfant, Jamie Blair, Greg Blair, Joy Bond et Peter Bond, Lillian Campbell Hyslop, Corrie Ellison, Gina Goulet, Lisa McCully, Dawn Madsen, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins, Heather O'Brien, Jolene Oliver, Emily Tuck, Aaron Tuck, la gendarme Heidi Stevenson, Joey Webber, Elizabeth Joanne Thomas et John Joseph Zahl. Nous nous souvenons d'eux.

« Depuis, la Commission des pertes massives (la Commission) a dirigé l'enquête publique conjointe sur la tragédie d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse et a examiné certaines des questions difficiles auxquelles nous devons faire face ensemble, notamment l'accès aux armes à feu illégales, la réponse des forces de l'ordre et l'impact de la violence fondée sur le sexe.

« Aujourd'hui, la Commission a remis son rapport final. Ce rapport donne un aperçu des circonstances qui ont mené à la tragédie, présente les leçons tirées et formule d'importantes recommandations.

« Ce rapport représente la conclusion du mandat de la Commission et marque le passage de cet important travail des mains de la Commission aux gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Nous nous engageons à collaborer avec les différents niveaux de gouvernement afin d'examiner le rapport et de donner suite à ses recommandations.

« Je remercie la Commission, et en particulier les familles et les victimes pour leur force et leur résistance. Cette période continue d'être incroyablement difficile pour eux. Le sentiment de perte qu'ils ont vécu est incommensurable. C'est également le cas des membres de la Division H de la GRC, qui ont perdu l'un des leurs, la gendarme Heidi Stevenson. Dans une communauté aussi soudée, peu de familles ont été épargnées.

« Il nous appartient maintenant d'entamer la prochaine phase du travail que la Commission a énoncé dans le rapport final.

« À titre de ministre de la Sécurité publique, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, de concert avec le gouvernement du Canada, pour soutenir les familles des victimes, mettre en oeuvre les réformes nécessaires et déployer tous les efforts possibles pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus jamais. »

