Riverside établit un groupe européen de contrôle de la contamination pour les salles blanches





L'investisseur international signe des accords pour l'achat de Dastex en Allemagne et de Vita Verita en Suède, deux entreprises de premier rang spécialisées en consommables destinés aux salles blanches

CLEVELAND, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- The Riverside Company, un investisseur privé international axé sur les plus petites entreprises du marché intermédiaire, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Dastex Reinraumzubehör GmbH & Co. KG (Dastex), un important distributeur indépendant de vêtements et produits consommables destinés aux salles blanches en Europe. Parallèlement, la société a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Vita Verita, un leader sur le marché suédois qui représentera le premier ajout à la plateforme. La clôture des transactions est soumise aux approbations habituelles des autorités réglementaires compétentes.

Fondée en 1979 en Allemagne, Dastex est devenue l'un des principaux fournisseurs de vêtements et de consommables de marque tierce et brevetés destinés aux salles blanches. Opérant en Allemagne, en Autriche et en Suisse, l'entreprise dispose d'une forte présence au Benelux et d'une empreinte paneuropéenne croissante. Dastex a connu une croissance rapide ces dernières années, appuyée par un savoir-faire technique et des capacités de recherche et développement uniques, une offre de produits complète et un excellent service à la clientèle qui lui permettent de répondre à la forte demande des industries de la pharmaceutique et des semi-conducteurs.

Vita Verita, fondée en Suède en 1983, est un spécialiste des consommables pour salles blanches, du matériel de laboratoire, des tests de qualité de l'air, ainsi que des services et travaux d'entretien destinés aux entreprises pharmaceutiques, aux hôpitaux et à d'autres environnements contrôlés. L'entreprise offre des produits tiers et de marque propre, parmi lesquels des vêtements, gants et lingettes jetables, ainsi que des services qualifiés de vérification et de validation. Vita Verita a connu près de deux décennies de croissance continue, soutenue par ses relations durables avec les clients et son souci constant de la qualité.

Damien Gaudin, associé chez Riverside Europe, a dirigé les efforts liés à la conclusion de ces accords. Il a déclaré : « En faisant l'acquisition de Dastex et de Vita Verita, nous réunissons deux spécialistes européens des consommables destinés aux salles blanches. Cette combinaison nous permettra de fournir des produits et des services essentiels à notre mission et elle formera le noyau de notre stratégie paneuropéenne d'achat et de développement. Ces acquisitions conduiront à la création d'une plateforme unique, parfaitement positionnée pour poursuivre une croissance organique soutenue par les acquisitions. Nous sommes heureux de nous associer aux talentueuses équipes de direction de Dastex et Vita Verita dans le but de construire le leader européen en matière de contrôle de la contamination dans les salles blanches. La combinaison des entreprises permettra d'offrir les meilleurs produits de leur catégorie, ainsi que des services techniques et réglementaires à valeur ajoutée soutenus par une stratégie ESG ambitieuse. »

Karsten Langer, associé directeur chez Riverside Europe, a ajouté : « Ces investissements mettent en valeur l'expertise de Riverside Europe, au carrefour de deux de nos secteurs d'intervention : la santé et la distribution spécialisée. En outre, ils illustrent clairement notre portée paneuropéenne et notre capacité à saisir les principales occasions de bâtir des entreprises de premier plan. Dastex et Vita Verita desservent l'industrie résiliente et croissante des salles blanches, aidant les clients des secteurs de la pharmaceutique, des sciences de la vie et d'autres industries de haute technologie à répondre à des normes de qualité et réglementaires toujours plus strictes. L'acquisition de Dastex et de Vita Verita créera un leader du contrôle de la contamination qui oeuvrera dans l'intérêt de ses clients, facilitant ainsi la croissance du secteur en Europe. »

Carsten Moschner, PDG de Dastex, a affirmé : « L'équipe de direction et moi sommes ravis de nous associer à Vita Verita et Riverside pour ouvrir le prochain chapitre de l'histoire de l'entreprise. Je crois sincèrement que Riverside est le partenaire idéal pour soutenir nos plans de croissance ambitieux. De plus, l'ajout de la plateforme commerciale de Vita Verita, ainsi que des services à valeur ajoutée qu'elle offre en Suède, représente une étape cruciale dans notre parcours visant à devenir l'un des principaux fournisseurs européens de produits et de services de contrôle de la contamination. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre expansion à l'échelle du continent et de continuer à servir notre clientèle grâce à une offre de services complets encore plus large. Je tiens à remercier tous les employés, collègues, fournisseurs et clients de leur soutien et de leur confiance. »

Anders Kumbrant, PDG, et Magnus Kumbrant, directeur d'exploitation, chez Vita Verita, ont déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Dastex et à Riverside pour réaliser nos ambitions et notre vision d'entreprise. Nous sommes particulièrement impatients de faire équipe avec Dastex, un acteur européen clé qui est bien connu pour son expertise et son professionnalisme exceptionnels. Nous tenons à remercier Anna-Lena Weiss, qui jouera un rôle de premier plan dans l'organisation nordique, ainsi que toute l'équipe de Vita Verita, nos clients, nos fournisseurs et l'équipe de Riverside de leur confiance et leur soutien. »

Chez Riverside, le vice-président Maxime Meulemeester, l'associé principal Nicola Tomaschko, les associés Sebastiaan Pauwels et Nils Mjornemark, ainsi que l'associé, Origination, Bence Putnoky, ont travaillé avec M. Gaudin dans le cadre de l'accord. Chez Riverside, Damien Gaudin a cerné l'occasion ayant conduit à l'accord avec Dastex, tandis qu'Ali Al Alaf et Nils Mjornemark ont cerné celle ayant conduit à l'accord avec Vita Verita.

À propos de The Riverside Company

The Riverside Company, société d'investissement internationale, a pour vocation d'être l'une des principales sources de capital privé et de crédit pour les investisseurs, les propriétaires d'entreprise et les employés du segment des plus petites entreprises du marché intermédiaire, en cherchant à stimuler une croissance transformatrice et à créer de la valeur durable. Depuis sa fondation en 1988, Riverside a réalisé plus de 960 investissements. Ses portefeuilles internationaux de capital-investissement et de capital flexible comptent plus de 150 sociétés. Riverside Europe investit en Europe depuis 1989 et fait partie intégrante du vaste réseau mondial de la société. Riverside a la conviction qu'une présence réellement mondiale apporte une connaissance approfondie des conditions, de la culture et des pratiques commerciales à l'échelle locale, permettant aux membres de son équipe de devenir des investisseurs et partenaires d'affaires encore meilleurs.

Contact :

Holly Mueller

Conseillère en marketing

The Riverside Company

+1 216 -535 -2236

[email protected]

Sam Barton

Associé

Hydra Strategy

+44 7380 961 549

[email protected]

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 14:04 et diffusé par :