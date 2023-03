nesto nommé prêteur hypothécaire de l'année par la CLA





MONTRÉAL, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis sa fondation en 2018, nesto poursuit une mission claire : offrir une expérience de financement hypothécaire positive, stimulante et simplifiée, du début à la fin. Cette vision a été reconnue par le prix du prêteur hypothécaire de l'année de la Canadian Lenders Association (CLA), ce qui témoigne du travail acharné de l'équipe au fil des ans. Cette prestigieuse distinction est décernée aux entreprises les plus innovantes du secteur des prêts en ligne et nesto peut affirmer avec fierté que l'innovation a été au coeur de son travail au cours de la dernière année.



En 2022, nesto a franchi une étape majeure : passer du statut de courtier numérique à celui de prêteur, ce qui lui permet de prendre en charge l'expérience hypothécaire complète de ses clients. nesto entend maintenir son approche axée sur la satisfaction client tout en cherchant à constamment accroître son taux de recommandation net (NPS), qui est l'un des plus élevé du marché.

nesto a également lancé sa plateforme B2B - Mortgage Cloud - qui a rapidement attiré son premier grand client, pour la gestion en marque blanche de leurs activités hypothécaires. Cette plateforme constitue un mélange unique de technologie et d'opérations qui permettra à un plus grand nombre d'institutions financières canadiennes d'utiliser nesto Mortgage Cloud pour leurs activités hypothécaires.

« Quelle incroyable aventure! Le prix CLA est une fantastique récompense pour l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour rendre nesto unique », a déclaré Malik Yacoubi, PDG et cofondateur de nesto. « Je tiens à remercier l'équipe pour son excellent travail, nos investisseurs, nos partenaires et nos clients de la première heure qui nous ont fait confiance. Restez à l'affût, le voyage ne fait que commencer! »

nesto est la première plateforme numérique de prêt hypothécaire au Canada, forte d'une équipe d'experts hypothécaires qualifiés qui peuvent compter sur une technologie de pointe. L'entreprise a pour mission d'offrir à tous les Canadiens une expérience de financement immobilier positive, stimulante et transparente, simplifiée du début à la fin. nesto remplit cette mission en offrant aux Canadiens une expérience hypothécaire numérique de premier plan et en permettant à d'autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de rationaliser leurs activités hypothécaires à l'aide de nesto Mortgage Cloud.

