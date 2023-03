Dialogues Riopelle : Neuf projets de médiation culturelle déployés à travers le Canada





Des artistes d'un bout à l'autre du pays feront découvrir l'oeuvre de Jean Paul Riopelle au grand public dans le cadre des célébrations du centenaire de l'artiste en 2023

MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Fondation Jean Paul Riopelle , en collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien et Culture pour tous , est heureuse de dévoiler l'identité des artistes canadiens qui réaliseront les neuf projets retenus dans le cadre du programme Dialogues Riopelle , l'un des plus vastes programmes de médiation culturelle jamais déployés au Canada.

Les lauréats, récemment sélectionnés par un comité présidé par l'honorable Michèle Rivet, C.M., dans le cadre d'un appel de candidatures pancanadien, pourront ainsi bénéficier d'une bourse ainsi que d'un accompagnement personnalisé afin de réaliser, dans les communautés d'un océan à l'autre, des projets visant à faire découvrir et redécouvrir le legs artistique de Jean Paul Riopelle aux Canadiens et Canadiennes de tous âges.

Ce nouveau programme, élément phare des célébrations du 100e anniversaire de l'artiste célébrées cette année, bénéficie d'un appui financier du ministère du Patrimoine canadien de l'ordre de 1,3 million de dollars.

Les projets annoncés seront réalisés au cours des prochains mois. Le public canadien peut suivre en temps réel l'avancement de chaque projet au www.dialoguesriopelle.com

Des projets partout au Canada

Kanitau-unahitshesht. Hommage au trappeur supérieur

Artistes : Amélie Courtois, Benoît Côté et Marie-Renée Bourget Harvey

Province : Québec

Cet Hommage au trappeur supérieur/Kanitau-unahitshesht est une référence inversée au célèbre L'Hommage à Rosa Luxemburg de Riopelle, le « trappeur supérieur », Kanitau-unahitshesht en langue ilnu, comme l'avait surnommé André Breton, fondateur et animateur du mouvement surréaliste. Pour créer la série de tableaux de L'Hommage à Rosa Luxemburg, Riopelle faisait de longues balades sur l'Isle-aux-Grues et l'Ile-aux-Oies et recueillait divers objets et éléments de la faune et de la flore. Il posait ensuite ces objets sur des planches en bois et prenait leur emprunte en pochoir avec de la peinture en aérosol. Les jeunes de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, seront appelés à appliquer un procédé similaire en recueillant divers objets de leur environnement immédiat rencontrés sur le territoire de la communauté.

Paysages automatiques : Explorer l'art de Jean Paul Riopelle grâce à l'intelligence artificielle

Artistes : Juan Ramirez et Laura-Beth McDonald

Province : Colombie-Britannique

À travers une série d'ateliers avec des écoles de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, les élèves utiliseront le langage descriptif et l'intelligence artificielle (IA) pour créer des oeuvres inspirées de l'oeuvre de Jean Paul Riopelle. Centrées sur les thèmes de la nature, de l'indigénéité et de la migration, les pièces finales seront présentées dans une grande exposition d'art en plein air au Malahat Skywalk, une passerelle haute de 600 mètres. L'exposition présentera des images à grande échelle situées dans le paysage naturel, permettant aux visiteurs de s'y promener et d'admirer les oeuvres inspirées de Riopelle tout en découvrant la vie de Riopelle et le travail des élèves.

Art Mawoi'mi

Artiste : Kassandra Simon

Province : Terre-Neuve-et-Labrador

Ce projet se veut un grand rassemblement ainsi qu'un carrefour au croisement duquel se rencontreront l'oeuvre de Riopelle et les cultures autochtones pour exprimer librement le mouvement par la peinture, en créant une murale pour honorer un nouvel espace sacré, le terrain de Mawoi'mi (pow-wow) de la Première Nation Benoit, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Résidences d'artistes à l'Académie Sainte-Famille

Artistes : Rotchild Choisy et Caitlin Wilson

Province : Nouveau-Brunswick

Une série de résidences d'artistes de deux semaines chacune se tiendra au Centre socioculturel de l'Académie Sainte-Famille, à Tracadie-Sheila, dont la mission est de favoriser l'épanouissement de la culture acadienne et francophone. Caitlin Wilson crée des gravures à l'aide d'une combinaison de méthodes de gravure sur bois et de gravure en creux (intaglio). Elle explore sa province natale, le Nouveau-Brunswick, en voiture, en randonnée, en canoë et même en raquettes et documente ses observations en dessins, au point de devenir absorbée par l'écosystème qui l'entoure. Rotchild Choisy s'intéresse pour sa part a? la perception des relations interpersonnelles que partagent les gens avec leur environnement. Le contraste des couleurs, le geste, les textures et la réinterprétation des figures symboliques haïtiennes et africaines sont importants dans ses créations. Le symbolisme et l'allégorie sont aussi utilisés afin de poser des critiques sur les relations interculturelles, sociales et politiques.

Sans Titres / Without Titles

Artistes : Ryan Gray et Dawn Shepherd

Province : Nouvelle-Écosse

Ce projet vise à cocréer, avec la communauté, des spectacles intégrant à la fois les arts visuels et les arts du cirque inspirés par les oeuvres de Jean Paul Riopelle, tout en favorisant le dialogue communautaire autour de la thématique de « l'Ode à la nature ».

Territoires des rêves

Artistes : Patricia Lortie et Sabine Lecorre-Moore

Province : Alberta

Territoires des rêves, du collectif Conversation, est une installation d'art temporaire et participative ancrée dans la nature. Pour les artistes Patricia Lortie et Sabine Lecorre-Moore, le choix d'une tapisserie leur permettra de nouer les rêves des communautés francophones, autochtones et anglophones albertaines. En voyageant du nord au sud de la province, elles visiteront cinq écoles où elles offriront des ateliers d'écriture sur tissu, pour ensuite recueillir les rêves des élèves. En réponse à l'appel de la fondation Riopelle invitant à « aller vers la nature », les membres du collectif installeront la tapisserie partiellement achevée sur une structure faite en bois. L'oeuvre sera exposée pendant quelques semaines dans le parc de sculptures du Kiyooka Ohe Arts Centre (KOAC) de Calgary, un espace public alliant l'art et la nature. Enfin, le collectif Conversation et le KOAC inviteront la population de l'Alberta à compléter l'installation Territoires des rêves en y ajoutant leurs propres rêves.

Riopelle, l'artiste à tire-d'aile d'une migration nordique

Artiste : Marie-Hélène Comeau

Territoire : Yukon

Ce projet donnera l'occasion à des membres de la communauté franco-yukonnaise de se familiariser avec l'oeuvre de Jean Paul Riopelle en s'attardant aux questions migratoires et, plus précisément, sur les changements identitaires qui ont été vécus chez les gens en quittant leur lieu d'origine pour s'établir au Yukon. Cette réflexion se fera par un travail de création en atelier se déroulant dans un contexte de réflexion, de partage et d'écoute. Les ateliers d'art du projet se dérouleront en deux temps : Il y aura d'abord la création de livres d'artistes individuels (peinture, collage et écriture créative) axés sur l'histoire migratoire de chaque personne participant au projet afin de préparer la phase de création finale, qui prendra la forme de toiles communautaires inspirées par le chef d'oeuvre de Riopelle, l'Hommage à Rosa Luxemburg, illustrant les oiseaux migrateurs de son lieu d'adoption.

Territoire : échos et dissonances

Artistes : Mathieu Gagnon, Mathilde Forest, Craig Commanda et Jobena Petonoquot

Province : Ontario

Ce projet vise à réunir un groupe d'artistes des arts visuels, autochtones et allochtones, pour créer des oeuvres qui traduiront une redécouverte du paysage urbain local de la région d'Ottawa-Gatineau; de ses dissonances et de ses avenirs possibles. Cette collaboration sera marquée par des rencontres-ateliers avec des citoyennes et citoyens ainsi que des alliées et alliés, et guidée par des spécialistes de l'histoire et de la toponymie locale. Pour ce faire, le projet est organisé avec l'Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger, organisme travaillant pour la justice et la transformation sociale. Les créateurs seront appuyés pour expérimenter et intégrer des éléments de ces recherches sur le terrain dont le résultat sera une restitution dans l'espace public. La création se fera autant par des pratiques traditionnelles actualisées que par l'utilisation d'outils technologiques mettant en lumière un rapport à la nature à la fois matériel et immatériel. Le projet se fera en misant sur les spécificités de chaque artiste, dans une dynamique d'échange de connaissances.

Trois entretiens

Artistes : Agathe Piroir, Hélène Dorion, Joséphine Bacon, Chantal Ringuet, Jamasee Pitseolak, Peter Krausz, Catherine Farish, Olivier Bodart et Monique Martin

Provinces et territoires : Nunavut, Île-du-Prince-Édouard, Québec et Saskatchewan

Ce projet se présente comme un dialogue entre poésie et arts visuels matérialisé dans un livre d'artiste sur les thèmes de la nature, de l'autochtonie et de la migration, qu'a explorés Jean Paul Riopelle au cours de sa longue carrière. Sous la direction d'Agathe Piroir, ce projet réunit le Nunavut, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Saskatchewan à travers les artistes Hélène Dorion, Joséphine Bacon, Chantal Ringuet, Jamasee Pitseolak, Peter Krausz, Catherine Farish, Olivier Bodart et Monique Martin. Chaque artiste fera des rencontres citoyennes dans sa province ou son territoire autour des thématiques chères à Riopelle. Toutes les estampes et tous les poèmes seront exclusifs et leur tirage sera limité. Le fruit de ce travail sera exposé dans plusieurs lieux : à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), au Musée des métiers d'art du Québec, à l'Atelier-Galerie A. Piroir ainsi que lors de la Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières.

Les descriptions détaillées des projets ainsi que les biographies complètes des artistes associés à ceux-ci sont disponibles au www.dialoguesriopelle.com

Citations

« Dialogues Riopelle est un hommage à la hauteur de cet artiste plus grand que nature, et c'est une fierté comme gouvernement d'appuyer des initiatives comme celle-ci. Inspirés par l'oeuvre et la démarche de Jean Paul Riopelle, les projets sont à la fois un prolongement de la vision du maître et le fruit de la créativité d'une nouvelle génération d'artistes. Tout comme Riopelle, ces créateurs et créatrices sont inspirés par la richesse et la beauté du Canada. À leur tour, ils font rayonner la diversité artistique et culturelle de chez nous, ici et ailleurs dans le monde. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, C.P., député, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle se veulent une occasion unique, pour les Canadiens d'un océan à l'autre, de découvrir ou renouer avec ce géant de l'histoire de l'art qu'est Riopelle. Les projets annoncés aujourd'hui laisseront derrière eux un legs inestimable pour les collectivités du pays, telles des marques indélébiles de ces célébrations historiques. La Fondation Riopelle est très fière de s'associer au gouvernement du Canada et à Culture pour tous afin de proposer ce programme ambitieux qui promet déjà d'inspirer les artistes d'aujourd'hui et de demain et ce, pour les décennies à venir. »

- Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

« Témoins des liens tissés entre artistes et citoyens dans le cadre des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle, les projets de médiation culturelle dévoilés aujourd'hui contribuent à la richesse du dialogue autour de l'oeuvre de cet artiste majeur. Culture pour tous est honorée de se joindre à la Fondation Jean Paul Riopelle et au gouvernement du Canada afin de collaborer à ce programme unique qui permet de voir se déployer des projets inspirants qui marqueront l'imaginaire collectif et mobiliseront les communautés d'un océan à l'autre. »

- Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

Des célébrations sans précédent pour un artiste canadien

Orchestrées par la Fondation Jean Paul Riopelle, les festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de Riopelle en 2023 offrent au grand public canadien et international une occasion unique de découvrir ou renouer avec cet artiste québécois qui a profondément marqué l'histoire de l'art. Mettant en vedette une grande variété de disciplines artistiques, de la musique classique au cirque, en passant par le théâtre, le cinéma, la littérature, les expositions muséales et les établissements d'enseignement, la programmation officielle des célébrations du centenaire donnera lieu à une multitude de projets culturels, tant au Québec qu'ailleurs au Canada et dans le monde. À travers cinq saisons placées sous la thématique « Grandeur nature », une pléiade de prestigieux partenaires contribuera ainsi à faire de ces festivités - les plus importantes jamais organisées pour un artiste visuel canadien - un succès retentissant, faisant rayonner le talent canadien aux quatre coins du globe et inspirant les nouvelles générations d'artistes à travers l'immense legs artistique de Riopelle.

Découvrez programmation complète du centenaire au www.fondationriopelle.com/centenaire

