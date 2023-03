Huit établissements de Teijin Automotive Technologies récompensés pour leur excellence en matière de pratiques environnementales, de santé et de sécurité





Teijin Automotive Technologies a annoncé aujourd'hui les lauréats de son programme 2022 Environmental Health and Safety (EH&S). Les lauréats de 2022 sont les suivants :

EH&S Sustainability Awards Lenoir, Caroline du Nord Pouancé, France Sarepta, Louisiane Tijuana, Basse-Californie, Mexique

Programme EH&S ayant le plus progressé, petit établissement - Manchester, Michigan

Programme EH&S ayant le plus progressé, grand établissement - Conneaut, Ohio

Meilleur programme EH&S, petit établissement - Leça do Balio, Portugal

Meilleur programme EH&S, grand établissement - Saltillo, Coahuila, Mexique

Ces établissements ont été sélectionnés parmi les 22 sites mondiaux de production de Teijin Automotive Technologies. Le programme EH&S Awards de Teijin Automotive Technologies, qui en est à sa 7e année d'existence, est un programme d'élite qui met l'accent sur le comportement et qui récompense les établissements pour leur engagement et leur contribution à la sécurité des employés, à l'environnement, aux communautés dans lesquelles ils opèrent et à l'excellence globale du programme EH&S. Les lauréats sont sélectionnés sur la base de critères tels que :

EH&S Sustainability Award - Il s'agit du prix le plus élevé, décerné uniquement aux installations qui ont atteint et maintenu des pratiques et des résultats exceptionnels en matière de santé, de sécurité et d'environnement pendant au moins trois années consécutives. Ces établissements incarnent les valeurs du groupe Teijin Automotive en mettant l'accent sur la réduction de l'impact environnemental et sur la préservation de la santé et de la sécurité des employés. Les établissements qui reçoivent ce prix ont atteint et maintenu l'excellence grâce à la prise en compte de la gestion des questions de santé, de sécurité et d'environnement dans les activités de l'entreprise.

Prix du meilleur programme EH&S - Présenté dans les catégories des grands (plus de 200 employés) et des petits (moins de 200 employés) établissements, ce prix récompense les usines qui ont réussi à faire des questions d'environnement, de santé et de sécurité une valeur fondamentale, en les intégrant dans tous les aspects du travail et en faisant preuve d'un engagement envers la sécurité des travailleurs et l'amélioration continue des performances.

Prix du programme EHS ayant le plus progressé - Ce prix est également décerné, dans les catégories grands et petits établissements, aux usines qui ont amélioré de manière significative leurs performances en matière d'environnement, de santé et de sécurité d'une année sur l'autre.

Pour être éligibles dans l'une ou l'autre de ces catégories, les programmes nominés doivent :

réduire les risques sur le lieu de travail

augmenter le nombre de rapports sur les accidents évités de justesse

présenter un bilan d'aucune blessure importante

présenter des audits exceptionnels en matière d'environnement et de sécurité

mettre en oeuvre des améliorations en matière de sécurité au travail

faire patte blanche en ce qui concerne les déversements de produits chimiques ou les rejets dans l'environnement

être exempt de toute mesure d'exécution au cours de l'année précédant l'annonce de la récompense

« Rien n'est plus important pour nous que la santé et la sécurité de nos employés, et ce programme illustre parfaitement cette réalité », a déclaré Dina Graham, vice-présidente chargée des affaires juridiques environnementales, de la santé, de la sécurité et du développement durable. « Les établissements récompensés sont ceux qui disposent d'un programme de sécurité piloté par les dirigeants et adopté par les employés, qui modifie la culture du lieu de travail », a renchéri Mme Graham.

« Tout accident du travail subi par un employé est un accident de trop », a déclaré Chris Twining, PDG de l'entreprise. « Notre objectif ultime est de parvenir à zéro blessure sur l'ensemble du territoire. Ces établissements primés méritent d'être reconnus pour leur engagement continu à améliorer leurs résultats en matière de sécurité et à réduire leur impact sur l'environnement, tout en obtenant des résultats commerciaux positifs. Nous continuerons à placer la barre haut, à renforcer sans relâche nos pratiques en matière de sécurité et d'environnement, et à créer un lieu de travail où personne ne se blesse ».

Chaque établissement récompensé prendra part à un déjeuner officiel de remise des prix sur site, en présence de M. Twining, de Mme Graham et d'autres hauts responsables de l'entreprise, et recevra un prix personnalisé qu'il pourra mettre en valeur dans son établissement.

About Teijin Automotive Technologies

Teijin Automotive Technologies specializes in the development and production of advanced composite components ? including carbon and glass fiber ? for the global automotive and transportation industries and is an integral part of the Teijin Group of companies. The company is a worldwide leader in composite formulations with a focus on providing automakers with lightweight, durable products that enable design and packaging flexibility. Headquartered in Auburn Hills, Mich., USA, Teijin Automotive Technologies has 29 operations in 8 countries and employs more than 5,000 people. For more information visit Teijinautomotive.com.

