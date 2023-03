La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) publie son rapport triennial montrant l'élan du plan canadien pour le combustible nucléaire irradié





TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a publié son rapport triennal 2020-22. Il souligne les importantes réalisations techniques et l'atteinte d'étapes charnières sur le plan de la concertation avec les collectivités au cours des trois dernières années alors que l'organisation poursuit la mise en oeuvre du plan canadien pour la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.

Des millions de Canadiens utilisent l'énergie nucléaire depuis des décennies pour alimenter leurs foyers et leurs entreprises. Le projet de dépôt géologique en profondeur s'inscrit dans le cadre du plan canadien mis en oeuvre pour assurer la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié généré lors de la production de cette énergie. Le dépôt sera construit à plus de 500 mètres sous terre et sera entouré d'un bouclier rocheux naturel. Sa conception recourt à une série de barrières ouvragées additionnelles, qui garantiront la sûreté de l'installation pendant plusieurs milliers d'années.

«?En repensant aux trois années couvertes par ce rapport triennal - 2020 à 2022 - nous avons l'impression à la fois qu'elles ont été une éternité et qu'elles se sont passées en un clin d'oeil, souligne Laurie Swami, présidente et chef de la direction de la SGDN.?Malgré les incertitudes engendrées par la pandémie de COVID-19, nous nous sommes adaptés et nous avons maintenu notre élan dans la mise en oeuvre du plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. Nous demeurons en bonne voie de pouvoir sélectionner un site pour le dépôt de combustible nucléaire irradié canadien dès l'année prochaine, et de passer ensuite à la phase du processus de décision réglementaire de nos travaux.?»

En application de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, le rapport a été présenté au ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, le 30 mars 2023. Conformément au processus ouvert et transparent exigé par la loi, le rapport sera déposé au Parlement dans les semaines à venir.

Les principales réalisations au cours de la période de trois ans couverts par le rapport sont les suivantes :

La SGDN a resserré son attention autour de deux sites potentiels, tous deux en Ontario : la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace, dans le nord-ouest de l' Ontario , et la région de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce, dans le sud de l' Ontario .





: la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace, dans le nord-ouest de l' , et la région de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce, dans le sud de l' . La SGDN a publié des rapports sur la Confiance dans la sûreté , qui marquent l'aboutissement d'une décennie de travail et qui concluent que l'organisation a la conviction qu'un dépôt sûr peut être construit sur l'un ou l'autre des sites potentiels.





, qui marquent l'aboutissement d'une décennie de travail et qui concluent que l'organisation a la conviction qu'un dépôt sûr peut être construit sur l'un ou l'autre des sites potentiels. La SGDN a effectué un essai de mise en place à pleine échelle du système de barrières ouvragées à son Centre de découverte et de démonstration au printemps de 2022. Cette démonstration a confirmé la capacité à fabriquer, manipuler et mettre en place les barrières ouvragées dans une salle de mise en place souterraine simulée qui reproduit le dépôt géologique en profondeur.





La SGDN a publié son premier Rapport sur la réconciliation (2021), satisfaisant ainsi à son engagement de mesurer chaque année ses contributions aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et d'en rendre compte.





En reconnaissance des activités de concertation fructueuses qu'elle a menées avec les Canadiens et les peuples autochtones au sujet du plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié, le ministre des Ressources naturelles a demandé à la SGDN de diriger l'élaboration de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs. La SGDN a publié un projet de stratégie pour recueillir l'avis du public à la suite d'une campagne pancanadienne de concertation.





La SGDN a maintenu ses accords de coopération avec ses homologues de la Belgique, de la Finlande, de la France , du Japon, de la Corée du Sud, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, ainsi qu'un protocole d'entente avec son homologue taïwanais, qui cherchent tous, comme le Canada , à construire des dépôts géologiques en profondeur. Au cours des trois dernières années, la SGDN a continué de soutenir le mouvement international de construction de dépôts géologiques en profondeur, de favoriser la coopération internationale et d'apprendre les uns des autres.

En plus du rapport triennal, la SGDN a publié son plus récent plan de mise en oeuvre - Mise en oeuvre de la Gestion adaptative progressive 2023-27 - qui décrit les activités qu'elle réalisera au cours des cinq prochaines années. Le plan de mise en oeuvre est un document évolutif qui est régulièrement évalué et mis à jour, notamment en fonction des commentaires du public. La SGDN veut donc connaître votre avis! Remplissez le sondage en ligne, qui sera disponible jusqu'au 9 juin 2023.

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée d'assurer la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié canadien au sein d'un dépôt géologique en profondeur, d'une manière qui protégera les gens et l'environnement pour les générations à venir.

Fondée en 2002, la SGDN est guidée depuis plus de 20 ans par une équipe dévouée de scientifiques et d'ingénieurs de calibre mondial ainsi que par des détenteurs du savoir autochtone, qui élaborent ensemble des solutions innovantes et collaboratives pour assurer la gestion des déchets nucléaires. Le plan canadien ne sera mis en oeuvre que dans une région où les hôtes sont informés et consentants, où la municipalité, les collectivités des Premières Nations et métisses et les autres de la région travaillent ensemble à sa mise en oeuvre. La SGDN prévoit choisir un site en 2024 et deux régions participent toujours à notre processus de sélection d'un site : la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace dans le nord-ouest de l'Ontario et la région de la Nation ojibwée de Saugeen-South Bruce dans le sud de l'Ontario.

@LaSGDN

linkedin.com/company/nwmocanada

SOURCE Société de gestion des déchets nucléaires

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 10:12 et diffusé par :