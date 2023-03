Programme d'aide aux organismes communautaires 2022-2024 - 387 000 $ POUR 8 PROJETS FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HABITATION DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL





QUÉBEC , le 30 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, sont fiers d'annoncer un investissement de 387 000 $ pour la réalisation de 8 projets visant à améliorer les conditions d'habitation dans la région de Montréal.

Ces projets sont financés par le volet Soutien pour des projets du Programme d'aide aux organismes communautaires de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Ils ont été retenus par les membres du comité de sélection pour leur pertinence et leurs retombées au regard des besoins du milieu de l'habitation dans la région de Montréal.

Nom du projet Organisme porteur Description du projet Montant Pour des alternatives pérennes au financement du logement social et communautaire Fédération des OSBL d'habitation de Montréal Le projet vise à proposer de nouveaux mécanismes de financement de logement social et communautaire au Québec, complémentaires aux programmes actuels. 50 000 $ Habitation communautaire et transition écologique GRT-Bâtir son quartier Le projet vise à réaliser un chantier organisationnel pour développer des pratiques qui permettront à l'organisme d'intégrer aux projets réalisés des caractéristiques limitant leur empreinte écologique (en conception, réalisation et exploitation). 50 000 $ La pointe de l'ile, mon logement, mes droits Infologis de l'Est de l'Île-de-Montréal Le projet vise à offrir aux locataires plus éloignés géographiquement des locaux de l'organisme la possibilité de recevoir de l'aide individuelle à la défense de leurs droits pour leur maintien en logement. 50 000 $ Verdir le sud, dans Sainte-Marie Société écocitoyenne de Montréal Le projet vise à compléter la phase II d'un projet en cours, soutenu financièrement par l'INSPQ, et porté par le Regroupement des écoquartiers. La phase II vient bonifier, compléter et finaliser les interventions de déminéralisation et d'aménagements, s'inscrivant dans une démarche globale d'amélioration de la qualité de milieux de vie et d'un quartier. 50 000 $ Plus le plateau est IN, Plus les locataires sont OUT! Comité du logement du Plateau Mont-Royal Le projet vise à freiner le déracinement des populations vulnérables du Plateau, et de les joindre pour leur offrir des services. 37 000 $ Relance de la Table sur la salubrité des logements Comité logement Petite-Patrie Le projet vise à redémarrer un service d'intervention directe et d'accompagnement des locataires vulnérables aux prises avec des problèmes d'insalubrité dans leur logement (en concertation avec les pouvoirs municipaux, services de santé, de police et d'incendie). 50 000 $ Le Christin : cristalliser une communauté dont les membres puissent vivre leur vie jusqu'au bout dans la dignité Accueil Bonneau inc. Le projet vise la collette de données au sujet de la rétention en logement des personnes à risque d'itinérance. Comme plusieurs profils d'individus avec des besoins différents cohabiteront dans ce projet, l'objectif est : de documenter et vérifier les hypothèses de l'organisme, d'améliorer leurs approches à appliquer dans l'ensemble des projets d'hébergement et ailleurs dans les centres urbains. 50 000 $ Développement d'un modèle financier et juridique pour garantir l'abordabilité pérenne Village urbain Le projet vise le développement d'un modèle financier et juridique qui permettra de garantir l'abordabilité, sur le long terme, de logements à la fois destinés à des locataires et à des propriétaires occupants, en étudiant des mécanismes pour limiter les hausses de loyer, la plus-value à la revente ainsi que la mise en place d'une fiducie foncière pour sortir les logements de la spéculation immobilière. 50 000 $

Citations :

« Ces projets tracent la voie à des initiatives porteuses de meilleures conditions d'habitation pour les citoyens et citoyennes de la région de Montréal. C'est tout à l'honneur d'organismes bien enracinés dans leurs quartiers, dont la contribution est essentielle afin d'offrir des solutions concrètes pour rendre leurs milieux de vie encore plus accessibles, abordables et épanouissants. C'est d'ailleurs ce que vise le Programme d'aide aux organismes communautaires de la SHQ, soit de mettre en place les meilleures pratiques pour améliorer la qualité de vie de la population. Le gouvernement est fier de favoriser l'émergence de nouveaux modèles qui dessinent le Québec d'aujourd'hui et de demain en matière d'habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à féliciter l'ensemble des organismes porteurs de ces projets, dont l'expertise unique et précieuse en matière d'habitation est un gage de réussite. Leur apport sur le terrain est reconnu et leur connaissance des enjeux ainsi que leur capacité à trouver des solutions innovantes apportent une vision indispensable pour relever les défis propres à notre région. Grâce à nos efforts conjugués, nul doute que ces projets auront des retombées positives pour toute la communauté montréalaise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Programme d'aide aux organismes communautaires de la SHQ offre une aide financière aux organismes communautaires du secteur de l'habitation qui contribuent à la réalisation de la mission de la SHQ.

Ces organismes offrent des services à leurs membres, ou plus directement à des clientèles utilisatrices qui mettent en place des services, des activités ou des projets favorisant l'amélioration des conditions d'habitation.

Deux volets composent ce programme, soit Soutien à la mission globale et Soutien pour des projets.

Plus précisément, pour le volet Soutien pour des projets, la SHQ subventionne des projets tels que des nouvelles pratiques communautaires en habitation, des études et des analyses sur des besoins, des problématiques ou des solutions ou encore des activités de concertation.

Les projets doivent provenir du milieu communautaire et être réalisés en un an.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

Twitter HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 09:11 et diffusé par :