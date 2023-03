Pros.delubac, une nouvelle offre bancaire au service des Professionnels





PARIS, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Delubac Banque des Entreprises lance une offre bancaire complète et un site dédié aux professionnels pour les accompagner dans la gestion de leur entreprise au quotidien et de leur patrimoine privé : Pros.delubac.com



Les dirigeants d'entreprise, unipersonnelle ou constituée de petites équipes, manquent de temps, de moyens humains et d'outils de gestion adaptés. Ils peuvent également rencontrer des difficultés à accéder à des financements ou des crédits.

C'est pour accompagner ces professionnels dans le développement de leur entreprise et de leur patrimoine privé que pros.delubac.com a été créé avec une ambition forte : leur faire gagner du temps.

Cette offre de produits et services avec des partenariats dédiés, propose une expérience client optimisée, une ouverture de compte simplifiée et des outils digitalisés au service des Pros.

Avec Pros.delubac.com les clients de Delubac Banque des Entreprises disposent :

- De produits et services complets dédiés

- D'une offre bancaire attractive : Vision Pro

- D'un accès privilégié à des partenaires reconnus, sélectionnés par la banque pour faciliter la gestion de leur entreprise au quotidien :

Ça Compte Pour Moi , l'expert-comptable en ligne

, l'expert-comptable en ligne Ma trésorerie, outil de facturation et de gestion de trésorerie

Lyra, solution de paiements en ligne

- D'un simulateur et de calculettes pour les accompagner dans leurs demandes de financement immobilier personnel et professionnel.

- D'adresses utiles pour le développement de leur entreprise.

- D'une rubrique FAQ pour répondre à leurs interrogations.

- D'un chargé d'affaires dédié et des équipes présentes dans les grandes villes en France pour les accompagner au quotidien.

« Avec Pros.delubac.com, la Banque Delubac & Cie offre aux professionnels le meilleur de la banque traditionnelle et de la banque en ligne : une solution bancaire intégrée et digitalisée et un accompagnement personnalisé avec un chargé d'affaires dédié pour répondre à leurs attentes spécifiques de développement de leur entreprise comme de leur patrimoine personnel. »

Denis Meilhon - Directeur général Delubac Banque des Entreprises, des Professionnels et des Associations.

À propos de la Banque Delubac & Cie

La Banque Delubac & Cie, fondée en 1924, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires et financiers spécialisés. Employant près de 350 collaborateurs, elle est présente en France sur 14 sites dont le siège social historique situé en Ardèche. Depuis près d'un siècle, la Banque Delubac & Cie n'a cessé de se réinventer. Audacieuse dans ses stratégies de développement, elle a choisi de s'orienter vers des métiers de niche à forte valeur ajoutée, lui permettant ainsi de se démarquer des banques généralistes. Elle est la 1ère banque française enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques. Sa signature « Experts et Indépendants » reflète son ADN : indépendance, activités spécialisées et services sur-mesure.

