Programme d'aide aux organismes communautaires 2022-2024 - INVESTISSEMENT DE PLUS DE 262 000 $ POUR SOUTENIR LA MISSION EN HABITATION DE L'ORGANISME RÉSEAU 2000+ DANS LA RÉGION DE LAVAL

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, et Mme Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides, ont le plaisir d'annoncer que l'organisme Réseau 2000+ bénéficiera d'une aide financière de 262 600 $. Cette somme provient du volet Soutien à la mission globale du Programme d'aide aux organismes communautaires de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

La contribution gouvernementale, octroyée à cet organisme pour qu'il maintienne et développe ses activités auprès des populations qu'il sert ou des organisations qu'il représente, couvre les années financières 2022-2023 et 2023-2024.

Citations :

« Je me réjouis de voir que le Programme d'aide aux organismes communautaires de la SHQ consolide la mission de ce groupe établi dans la région de Laval. Il pourra ainsi continuer à faire profiter de sa précieuse expertise ses partenaires qui ont à coeur le développement de l'habitation sociale et communautaire. C'est un pas de plus non seulement pour les intervenants qui ont recours à ces services afin de bonifier leurs projets, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui bénéficient d'une meilleure qualité de vie grâce aux activités qui voient le jour en concertation avec les acteurs du milieu. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'apport des organismes communautaires est indispensable pour bien répondre aux besoins en matière d'habitation au sein de nos communautés. Leur travail, souvent effacé, n'en est pas moins représentatif de la force de notre tissu social. Je suis heureux de voir que notre gouvernement reconnaît à part entière cette contribution en les épaulant financièrement pour que leur effet positif continue de se faire sentir. À terme, ce sont les citoyennes et citoyens de la région de Laval qui en retirent des avantages bien concrets. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« En plus d'accompagner plusieurs groupes dans la réalisation de projets d'habitation, Réseau 2000+ siège activement à des tables de concertation où des enjeux portant sur le logement sont régulièrement abordés. Il est un partenaire de premier plan parmi les organismes communautaires oeuvrant sur le territoire de Laval. Je le remercie de son engagement et salue ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en matière d'habitation. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Faits saillants :

Le Programme d'aide aux organismes communautaires de la SHQ offre une aide financière aux organismes communautaires du secteur de l'habitation qui contribuent à la réalisation de la mission de la SHQ.

Ces organismes offrent des services à leurs membres, ou plus directement à des clientèles utilisatrices qui mettent en place des services, des activités ou des projets favorisant l'amélioration des conditions d'habitation.

Deux volets composent ce programme : Soutien à la mission globale et Soutien à des projets.

Plus précisément, pour le volet Soutien à la mission globale, la SHQ met à la disposition des organismes un soutien financier de base pour les appuyer dans le maintien et le développement de leurs activités auprès des populations qu'ils servent ou des organismes qu'ils représentent.

48 organismes ont été financés dans le cadre de l'édition 2021-2024 du Programme d'aide aux organismes communautaires, volet Soutien à la mission globale.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

