Avis aux médias - La GRC tiendra un point de presse à la suite de la publication du rapport final de la Commission des pertes massives





OTTAWA, ON et HALIFAX, NS, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le commissaire de la GRC Mike Duheme et le commissaire adjoint Dennis Daley, commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, tiendront un point de presse où ils feront une déclaration à la suite de la publication du rapport final de la Commission des pertes massives.

Le commissaire Mike Duheme et le commissaire adjoint Dennis Daley répondront ensuite aux questions des médias.

Date : Jeudi 30 mars 2023

Heure : 15 h HAA (immédiatement après la conférence de presse de la Commission des pertes massives)

Lieu : Best Western Glengarry à Truro (N.-É.)

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 08:46 et diffusé par :