Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Kyoto Fusioneering font équipe pour accélérer le développement de l'énergie de fusion

CHALK RIVER, Ontario, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l'organisation de science et de technologie nucléaires la plus importante du Canada, sont fiers d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (PE) avec Kyoto Fusioneering Ltd., une jeune entreprise japonaise de technologies de fusion, pour offrir des services techniques à l'appui du marché des réacteurs à fusion international croissant. En vertu de l'accord, les organisations collaboreront sur l'identification et le codéveloppement de produits et de services de fusion, aidant à accélérer le progrès de la fusion comme source d'énergie propre.



En plus d'établir un cadre pour la nouvelle relation commerciale, le PE dresse les formes de coopération entre les deux entreprises, dont l'échange de renseignements scientifiques, l'utilisation partagée d'équipement et d'installations techniques, la livraison de projets de recherche conjoints et l'échange de personnel technique. Somme toute, le nouveau partenariat est conçu pour offrir aux développeurs de fusion un meilleur accès aux équipements de mise à l'essai et de démonstration nécessaires pour faire progresser leurs technologies et maximiser les capacités complémentaires des LNC et de Kyoto Fusioneering.

« Notre meilleure approche pour affronter le changement climatique ici au Canada et partout dans le monde consiste à collaborer et à partager nos connaissances et nos ressources techniques à la recherche de solutions d'énergie propre de nouvelle génération », a commenté le président-directeur général des LNC, Joe McBrearty. « C'est le coeur de cet accord avec Kyoto Fusioneering, une entreprise incroyablement talentueuse et ambitieuse, qui partage notre optimisme envers l'énergie de fusion. En travaillant ensemble, nous souhaitons accélérer cette nouvelle technologie prometteuse en permettant aux fournisseurs de fusion d'accéder aux produits et aux services dont ils ont besoin pour développer, qualifier et déployer leurs technologies. »

« Kyoto Fusioneering offre des solutions d'énergie de fusion basées sur les recherches innovantes et uniques de l'Université de Kyoto et la technologie industrielle japonaise de haute qualité », a dit Taka Nagao, président-directeur général, Kyoto Fusioneering. « La coopération avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, dont l'historique et la réputation ne sont plus à démontrer en matière de technologie de sécurité pour le traitement des combustibles de fusion, fournira une contribution très robuste et importante au développement international de l'énergie de fusion, qui a le potentiel de résoudre la plupart des problèmes énergétiques et environnementaux de la planète. »

Contrairement à un réacteur à fission conventionnel, qui produit de la chaleur par la scission des atomes lourds, les réacteurs à fusion produisent l'électricité à partir de la chaleur libérée quand deux atomes fusionnent. Ce type de réaction offre de nombreux avantages en matière de production d'énergie propre, dont un fonctionnement plus sûr, une production réduite de déchets nucléaires de haute activité et des réserves presque illimitées de combustible. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises partout dans le monde travaillent pour faire progresser des technologies variées de réacteurs à fusion et les LNC et Kyoto Fusioneering offrent l'une et l'autre des services de recherche et techniques pour certains de ces projets.

Des tests liés au tritium, un isotope d'hydrogène qui sert de combustible pour bon nombre de conceptions de réacteurs à fusion, seront l'un des points centraux du partenariat. Les LNC sont forts d'un historique long et exhaustif en développement de technologies et de systèmes sûrs de gestion du tritium, et exploitent des installations de tritium de pointe dédiées sur le site des Laboratoires de Chalk River. Parmi les technologies avancées que Kyoto Fusioneering développe pour les réacteurs à fusion commerciaux : des technologies de cycle de combustible au tritium et des couvertures tritigènes pour la production de tritium et d'énergie.

« Les LNC explorent actuellement la possibilité d'établir un cycle de combustible de fusion et une boucle de démonstration uniques au monde sur le campus des Laboratoires de Chalk River », a commenté le Dr Jeff Griffin, vice-président, Science et technologie, LNC. « Ce partenariat avec Kyoto Fusioneering pourrait prolonger ce travail et contribuer à l'établissement d'une boucle de mise à l'essai d'échelle de démonstration qui pourrait combiner des éléments du concept des installations uniques de mise à l'essai intégrées (Unique Integrated Testing Facility [UNITY]) de Kyoto Fusioneering et l'expertise des LNC en matière de cycle des combustibles de fusion. »

Cet accord fait suite à une série de projets que les LNC ont annoncée récemment, qui a démontré sa dynamique croissante dans cet espace d'énergie propre émergent tant au Canada qu'à l'international. Ce travail inclut un partenariat avec First Light Fusion pour explorer les technologies d'extraction de tritium; et un PE signé avec General Fusion .

