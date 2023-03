Vasilis Gregoriou, président-directeur général d'Advent Technologies, élu président du groupe Hy2Tech de l'IPCEI de l'UE





Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ : ADN), un leader axé sur l'innovation dans les secteurs technologiques des piles à combustible et de l'hydrogène, a le plaisir d'annoncer l'élection de son président-directeur général, Dr Vasilis Gregoriou, en tant que président du groupe de facilitation Hy2Tech (le « Groupe de facilitation ») du Projet important d'intérêt européen commun (« IPCEI »). Cette élection a eu lieu lors de la première assemblée générale du Hy2Tech et Hy2Use, deux IPCEI de l'Union européenne, qui visent à promouvoir la recherche, l'innovation et le premier déploiement sectoriel de l'infrastructure de la technologie de l'hydrogène en Europe.

L'Assemblée générale s'est tenue le 28 mars 2023 à Berlin et a été organisée conjointement par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat et le ministère néerlandais de l'Économie et du Climat. L'assemblée générale a réuni des dirigeants d'entreprises ayant des projets ratifiés par l'Union européenne dans le cadre de l'IPCEI, ainsi que des représentants du gouvernement et de l'UE. Richard Schauperl, chef de projet principal, R-D Hydrogène et piles à combustible chez AVL GmbH, a également été élu président adjoint du Groupe de facilitation.

Le Green HiPo d'Advent est l'un des 41 projets ratifiés dans le cadre du Hy2Tech de l'IPCEI, préparés et notifiés conjointement par quinze États membres. Les États membres ont engagé jusqu'à 5,4 milliards d'euros de financement public, ce qui devrait permettre de débloquer 8,8 milliards d'euros d'investissements privés. Advent est l'une des huit petites et moyennes entreprises (« PME ») à avoir reçu la ratification de son projet. Les participants directs collaboreront étroitement entre eux et avec plus de 300 partenaires externes, tels que des universités, des organismes de recherche et des PME dans toute l'Europe.

Le projet Green HiPo d'Advent a reçu en juin 2022 une notification de financement de l'État grec à hauteur de 782,1 millions d'euros, soit le montant de financement le plus élevé reçu pour un projet dans le cadre du Hy2Tech de l'IPCEI. L'Union européenne a officiellement ratifié le projet en juillet 2022. Green HiPo porte sur le développement et la conception de pointe de piles à combustible à membrane échangeuse de protons à haute température (« HT-PEM ») et de systèmes d'électrolyse pour la production d'électricité et d'hydrogène vert, respectivement. Green HiPo sera basé dans la région de Macédoine occidentale en Grèce, où une installation de pointe sera mise en place pour la R-D et la production de piles à combustible et de systèmes d'électrolyse innovants.

Dr Vasilis Gregoriou, président-directeur général d'Advent, a déclaré : « Je suis très honoré d'avoir été élu président du Groupe de facilitation Hy2Tech de l'IPCEI, et je suis reconnaissant de la confiance et du soutien de mes collègues leaders du secteur. Tout au long de ma carrière, je me suis résolu à stimuler l'innovation et la collaboration dans le secteur technologique par le biais de nombreuses initiatives de recherche et de développement. Grâce à mes connaissances et à mon expérience, je me réjouis de contribuer à la réalisation des objectifs du Hy2Tech de l'IPCEI et de veiller à ce que toutes les parties prenantes s'engagent de manière positive tout au long du processus. Au nom de l'assemblée générale, nous sommes tous déterminés à faire progresser le secteur européen de l'hydrogène en donnant vie à nos projets innovants et en contribuant au plan REPowerEU de l'UE. »

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une entreprise américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes de pile à combustible complets et fournit à ses clients des composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basée à Boston, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets déposés, en instance et/ou sous licence, pour la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs de l'automobile, de l'aviation, de la défense, du pétrole et du gaz, de la marine et de la production d'électricité. Pour plus d'informations, visitez www.advent.energy.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « planifier », « pourrait », sera », « penser », « estimer », « prévoir », « objectif », « projet », de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification semblable. Chaque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est sujette à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq ; la performance financière future ; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques ; les répercussions de l'issue d'un quelconque litige connu ou inconnu ; la capacité à anticiper et à maintenir un taux adéquat de croissance de ses revenus et à planifier correctement ses dépenses ; les attentes à l'égard des dépenses futures ; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes ; le recrutement et la rétention de directeurs, responsables et employés qualifiés et de personnel clé ; la capacité à rivaliser efficacement dans un secteur compétitif ; la capacité à protéger et à améliorer la marque et la réputation d'entreprise d'Advent ; les attentes relatives à ses relations et initiatives avec des partenaires technologiques et d'autres tierces parties ; l'impact de futures modifications réglementaires, judiciaires et législatives sur le secteur ; la capacité à localiser et à acquérir des technologies ou services complémentaires et à les intégrer dans les activités de la Société ; de futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités ou associations ; une pression concurrentielle et compétitive aiguë provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les secteurs où la Société sera présente ; et les risques identifiés dans la section « Risk Factors » du rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les documents déposés par Advent auprès de la SEC, disponibles sur www.sec.gov, pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document et la Société rejette toute obligation de mise à jour ou de révision de l'un quelconque de ces énoncés. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

