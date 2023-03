Hydro-Québec confirme son engagement à réduire les émissions de GES aux Îles-de-la-Madeleine





Projet du parc éolien de Grosse-Île

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Hydro-Québec signe aujourd'hui un contrat d'approvisionnement en électricité avec les promoteurs du Parc éolien de Grosse-Île s.e.c., l'Alliance de l'énergie de l'Est et Valeco Énergie Québec. Le projet, dont les analyses ont débuté en septembre 2021, prévoit quatre éoliennes de 4,2 MW, pour une puissance installée de 16,8 MW, ainsi que l'ajout à la centrale des Îles-de-la-Madeleine d'un système de stockage d'énergie de 10 MW et 10 MWh qui optimisera l'intégration de la nouvelle production.

Ce parc éolien, dont la réalisation est conditionnelle à l'obtention des autorisations gouvernementales, environnementales et réglementaires, permettra d'éviter la consommation de près de 11 millions de litres de mazout par année, qui s'ajoutent aux 7 millions de litres économisés grâce au parc éolien de la Dune-du-Nord (6,4 MW), inauguré en septembre 2021. Ensemble, les deux parcs engendreront une réduction totale d'environ 40 % du mazout consommé par rapport à 2019. Le parc éolien de Grosse-Île représentera une réduction annuelle de 34 kt éq. CO 2 par an, soit l'équivalent des émissions de 7 400 véhicules.

Réalisation d'études supplémentaires

Le 2 septembre dernier, la Régie de l'énergie rendait une décision par laquelle elle demandait la réalisation d'études supplémentaires relativement aux différents scénarios envisagés pour la transition énergétique aux Îles-de-la-Madeleine.

Toujours avec l'objectif de poursuivre la décarbonation de l'archipel et conformément à cette décision, Hydro-Québec approfondira d'autres scénarios, en collaboration étroite avec la collectivité.

Pour ce qui est du projet de raccordement au moyen de câbles sous-marins, les délais d'approbation et les difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale font en sorte que des équipements essentiels à sa réalisation sont maintenant soit indisponibles, soit extrêmement coûteux. Hydro-Québec suspend donc pour une période indéterminée le scénario d'un tel raccordement à son réseau principal.

Citations :

« Hydro-Québec demeure déterminée à décarboner les Îles-de-la-Madeleine ainsi que l'ensemble de ses réseaux autonomes. Nous souhaitons mettre en place des solutions basées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et ainsi contribuer à la transition énergétique. Une chose demeure certaine, la qualité du service aux Madelinots et Madeliniennes demeurera au coeur de nos priorités. »

- Régis Tellier, vice-président - Opérations et maintenance d'Hydro-Québec.

« Le parc éolien de Grosse-Île contribuera de façon importante à la stratégie de transition énergétique des Îles-de-la-Madeleine et apportera des retombées financières significatives pour la collectivité. Nous sommes très heureux de conclure cette entente et nous voulons saluer l'excellente collaboration d'Hydro-Québec tout au long des démarches. »

- Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et premier vice-président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

« D'ici 2040, notre objectif est de quadrupler la puissance éolienne installée au Québec, un travail qu'on compte faire en collaboration avec l'industrie et les collectivités locales. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif, tout en outillant les Îles-de-la-Madeleine pour faciliter leur transition vers une économie plus verte et prospère. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'éolien est une filière stratégique déjà bien implantée aux Îles-de-la-Madeleine, et je suis fière de constater que la région tirera de nouveau son épingle du jeu dans la production de cette énergie renouvelable grâce au parc éolien de Grosse-Île. Pour réussir la décarbonation du Québec, nous devons remplacer des énergies fossiles par des énergies vertes qui assureront un approvisionnement en énergie à long terme, et ce projet s'inscrit dans cette voie. »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

