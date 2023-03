AVIS AUX MÉDIAS - Le Ministre Vandal fera une annonce à propos des investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère





OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, animera un événement à l'Édifice Greenstone pour présenter les investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère.

Date : Le jeudi 30 mars 2023

Heure : 9 h 30 (HAR)

Lieu :

Édifice Greenstone

5101, avenue Franklin, Atrium

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 3Z4

