Avis aux médias - La gouverneure générale Simon et la ministre Ien remettront les prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne »





OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accompagnée de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour la remise des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne ».

Date : Le 30 mars 2023 Heure : 11 h 30 (HNE) Lieu : Fairmont Château Laurier (salle de bal)

1, rue Rideau

Ottawa (Ontario)

Notes aux médias :

Les membres des médias qui désirent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h 30 (HNE), le jeudi 30 mars 2023, en envoyant un courriel, à [email protected].

