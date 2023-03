Réduction de la quantité de gaz brûlé : Une méthode révolutionnaire permet à Graforce de remporter le Race2Decarbonise de Petronas.





Parmi plus de 500 solutions à travers le monde, Graforce a fait ses preuves lors du Petronas Race2Decarbonise grâce à sa technologie d'électrolyse du méthane (plasmalyse), dans la catégorie « Réduction ou arrêt du torchage de gaz ». La compétition avait un double objectif : accélérer le développement de solutions à faible teneur en carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) sont émis à cause du gaz brûlé. Ainsi, l'on retrouve des quantités impressionnantes de torches sur les sites de production dans le monde entier. Lesdites torches brûlent approximativement 150 milliards de m3 de gaz chaque année, gaspillant ainsi une ressource vitale. Quant à la plasmalyse, elle convertit le méthane et d'autres hydrocarbures qui ont déjà été évacués ou brûlés, en hydrogène sain et en carbone solide ; une telle alchimie a pour effet de générer une énergie neutre du point de vue environnemental.

L'hydrogène en tant que source d'énergie saine et pérenne, a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre et par conséquent, d'atténuer les effets du changement climatique. Aucune entreprise avant Graforce, n'a pu proposer une solution viable pour décarboniser la production de gaz brûlé et réduire les émissions de façon drastique. Dans la mesure où le procédé de fabrication exclusif ne produit pas de CO 2 , cette technologie constitue en effet la première alternative au captage et au stockage du carbone.

« Bien que l'Europe compte uniquement pour 2 % du gaz brûlé à l'échelle mondiale, l'UE compte mettre en place une réglementation pour arrêter le torchage et l'évacuation », a affirmé Jens Hanke, directeur technique de Graforce. « Le fait d'être reconnu dans un tel concours prouve que la plasmalyse des gaz brûlés est une solution conforme à la réglementation sur les émissions de méthane. Dans cette perspective, l'UE peut atteindre ses objectifs de décarbonisation à condition que les gaz torché/d'enfouissement, le GNL, le GPL ou le gaz naturel ne soient plus brûlés, mais convertis en hydrogène et en carbone solide alimentés à l'électricité verte dans nos usines d'hydrogène. »

Dans les installations modulaires de plasmalyse, un champ de plasma à haute densité généré par de l'électricité renouvelable décompose les hydrocarbures, tels que le méthane, en leurs composants moléculaires : hydrogène et carbone solide. Comparée à l'électrolyse de l'eau, la plasmalyse ne nécessite qu'un cinquième de l'énergie électrique pour produire la même quantité d'hydrogène.

L'entreprise Graforce est une compagnie allemande spécialisée en technologie de l'hydrogène. Leurs centrales power-to-X produisent de l'hydrogène et des matières premières synthétiques sans CO2 ou avec un taux de CO2 négatif ? en offrant la plus grande efficacité et des coûts d'infrastructure réduits en termes de multi-mégawatts. Graforce décarbonise ainsi les énergies fossiles, les secteurs industriels et les secteurs du chauffage, du transport et du bâtiment. Graforce élargit actuellement le cercle de ses partenaires financiers et stratégiques afin d'intensifier rapidement sa technologie d'hydrogène à travers le monde.

