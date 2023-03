Le financement des compétences en biotechnologie et en soins de santé dans le budget de 2023 est bien accueilli





BioTalent Canada se réjouit du renouvellement de l'engagement et des investissements dans les talents des secteurs de la biotechnologie et des soins de santé annoncé dans le budget de 2023.

La somme de 197,7 millions de dollars que le budget accorde au Programme de stages pratiques pour étudiants du Canada en 2024-2025 va particulièrement aider à combler une pénurie de 65 000 travailleurs qui sont nécessaires pour soutenir les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé du pays.

Bien que ce programme fédéral efficace n'ait pas été rendu permanent, sa continuation sera essentielle pour que les petites et moyennes entreprises de la biotechnologie du Canada aient accès aux personnes talentueuses dont elles ont besoin.

« Il est très important que le Programme de stages pratiques pour étudiants se poursuive, a affirmé Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Les fonds vont aider à encourager les jeunes talents à travailler dans une industrie qui demeure un moteur de l'économie canadienne. La prochaine étape à franchir le plus tôt possible consiste à faire du programme un élément permanent de la stratégie nationale du Canada en matière de compétences et de formation ».

Les Canadiens ont vu de leurs propres yeux l'importance du secteur de la biotechnologie pendant la pandémie de Covid-19, alors que des entreprises de pointe du domaine des biosciences ont dirigé la mise au point de vaccins et de produits thérapeutiques pouvant sauver des vies. Les stages pour étudiants vont demeurer un élément essentiel de la Stratégie nationale en matière de talents si l'industrie continue de rapatrier au Canada les activités de la biofabrication de vaccins.

Malgré son importance cruciale pour l'économie et la société, l'industrie canadienne de la biotechnologie fait face à une pénurie de travailleurs qualifiés. D'ici 2029, ce manque à gagner devrait dépasser 65 000 travailleurs en biotechnologie à l'échelle du pays.

BioTalent Canada s'efforce d'atténuer ce déficit grâce à sa participation au Programme de stages pratiques pour étudiants, ayant trouvé des stages à plus de 11 000 étudiants dans des organisations de premier plan en biotechnologie et en soins de santé depuis 2017.

Les étudiants qui participent au programme suivent une formation précieuse et acquièrent une expérience en milieu de travail, tandis que les entreprises participantes ont accès aux esprits brillants et aux dirigeants de demain. Les statistiques indiquent que le programme a été avantageux pour les étudiants et les employeurs.

Les sondages montrent également que le Programme de stages pratiques pour étudiants contribue à stimuler l'innovation et la croissance économique partout au pays, et à faire en sorte que tous les Canadiens vivent en meilleure santé grâce à des innovations en matière de biosanté et à de nouveaux traitements médicaux. Et cela, à un moment où le gouvernement fédéral investit massivement pour rapatrier au Canada la production nationale de vaccins. Trente pour cent (30 %) des employeurs ont affirmé qu'ils n'auraient pas créé de postes sans l'appui du Programme de stages pratiques pour étudiants, tandis que 40 % des organisations ont dit qu'elles ne savaient pas si elles auraient créé des postes du tout.

Le Programme de stages pratiques pour étudiants en biosciences et en soins de santé de BioTalent Canada a également contribué à la santé des Canadiens, notamment grâce à l'avancement des technologies propres dans les sous-secteurs de la bioénergie et de la biotechnologie agricole.

Les nouveaux fonds prévus dans le budget de 2023 permettront à BioTalent Canada de continuer à offrir des possibilités d'apprentissage intégré au travail de qualité aux étudiants et de leur permettre d'acquérir l'expérience de travail réelle dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

« Le Programme de stages pratiques pour étudiants de BioTalent Canada a contribué à positionner les jeunes talents pour qu'ils réussissent dans le domaine qu'ils ont choisi, a déclaré M. Henderson. Nous sommes heureux de constater que cela a été reconnu et que la poursuite de la croissance du secteur canadien de la biotechnologie est une priorité. »

