Cancer du sein du Canada annonce le premier « Marchethon jusqu'à la Fête des Mères » pour encourager les Canadiens à s'activer pour la recherche

Cancer du sein du Canada, un organisme de bienfaisance national consacré à sauver des vies par la recherche sur le cancer du sein, annonce aujourd'hui sa campagne printanière de collecte de fonds, Marchethon jusqu'à la Fête des Mères.

Cette année, Cancer du sein du Canada invite les Canadiens d'un océan à l'autre à bouger du 14 avril au 14 mai et à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein qui peut changer des vies. Qu'il s'agisse de compter ses pas durant les activités du quotidien ou d'organiser une marche en groupe à l'occasion de la fête des Mères (14 mai), les Canadiens peuvent s'engager dans leur propre objectif de forme physique et recueillir des fonds pour soutenir le progrès scientifique. En tant que seul organisme de bienfaisance national au Canada dont la seule mission est de financer la recherche sur le cancer du sein, Cancer du sein du Canada organise ce Marchethon jusqu'à la Fête des Mères pour favoriser la communauté dans le but commun de contribuer à des avancées positives pour les futures patientes atteintes de cancer du sein. Les Canadiens peuvent s'inscrire dès aujourd'hui. L'inscription est gratuite, rapide et facile.

« Le travail ne s'arrête jamais pour faire avancer le diagnostic et le traitement du cancer du sein, et nous voulons donner l'opportunité aux Canadiens de contribuer aux avancées réalisées. Cancer du sein du Canada a organisé les marches de la fête des Mères comme une occasion pour les Canadiens de financer la recherche innovante sur le cancer du sein, et l'édition de cette année est dans le même esprit », déclare Kimberly Carson, cheffe de la direction, Cancer du sein du Canada. « Maintenant, la campagne est passée d'un événement d'une seule journée à un Marchethon qui encourage les Canadiens à bouger à leur propre rythme, tout en soutenant la science qui nous rapprochera de la fin du cancer du sein. »

Cancer du sein du Canada est ravi de pouvoir compter sur Cleo, une marque nationale spécialisée de vêtements, en tant que sponsor de présentation de son Marchethon jusqu'à la Fête des Mères. « Au cours des 19 dernières années, Cleo a fait d'énormes efforts pour se mobiliser autour de notre collecte de fonds printanière, » poursuit Kimberly Carson. « Nous sommes fiers d'avoir Cleo comme partenaire à long terme, qui répond à l'appel année après année, pour soutenir la recherche sur le cancer du sein et aider Cancer du sein du Canada à galvaniser les Canadiens pour contribuer à notre progrès. »

En s'inscrivant sur https://marchethon.ca/, les participants ont accès à un lien de collecte de fonds qu'ils peuvent partager avec leur réseau pour recueillir des dons. Bien que les Canadiens puissent organiser leurs propres activités tout au long de la campagne d'un mois, les participants sont invités à se joindre aux marches qui auront lieu le matin du dimanche 14 mai à Ottawa et Mississauga.

Depuis plus de trois décennies, Cancer du sein du Canada a pour mission de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer le plus diagnostiqué au monde. Les dons générés par la campagne de cette année contribueront au soutien offert par Cancer du sein du Canada tout au long de l'année aux chercheurs qui se concentrent sur l'oncologie de précision, en adaptant le diagnostic et le traitement du cancer du sein pour répondre aux besoins individuels de chaque patiente.

Le Marchethon jusqu'à la Fête des Mères rassemblera des patientes et des survivantes du cancer du sein et leurs proches pour bouger ensemble pour cette cause qui les réunissent ? tel est le cas pour les membres de l'équipe de « Sherah's Sherpas ». Mère de trois enfants, cheffe de l'équipe de recherche et sauvetage et infirmière de métier, Sherah Martin-Pretty est une patiente en phase trois du cancer du sein originaire de Kimberley, en Colombie-Britannique, qui marche avec sa mère, sa famille et ses amis pour soutenir les efforts de Cancer du sein du Canada à avancer la recherche sur le cancer du sein.

«Sherah's Sherpas est un ensemble de proches et d'amis qui ont été là pour m'aider à traverser mon parcours contre le cancer du sein, qui a commencé en 2019 », déclare Sherah. « Une chose que j'ai apprise tout au long de mon expérience est de savoir à quel point il est important de rester fidèle à qui vous êtes et de prendre du temps pour les choses qui vous apportent de la joie. Pour moi, cela passe par des activités en extérieur. Je participe au Marchethon, à la fois virtuellement et à la marche à Ottawa, afin d'aider à financer des recherches essentielles et à améliorer les soins aux patientes atteintes de cancer du sein. »

La mère de Sherah, Christine Martin, déclare : « En tant que mère dont la fille subit un traitement pour le cancer du sein, je marche le jour de la fête des Mères pour soutenir ma fille et collecter des fonds pour une recherche qui sauve des vies. Nous recueillons ces fonds pour la prochaine famille qui recevra un diagnostic ! »

Kim MacDonald, survivante du cancer du sein depuis cinq ans à Hamilton, en Ontario, prône également pour que les Canadiens s'engagent dans l'action : « Le printemps est une période de renouvellement, et le Marchethon jusqu'à la Fête des Mères de Cancer du sein du Canada me motive à sortir et à bouger avec mes amis, tout en collectant des fonds pour une cause qui touche tant de Canadiennes. Cancer du sein du Canada m'a donné la chance de me concentrer sur mes objectifs de forme physique et de contribuer à des changements positifs pour les patientes. »

Maintenant parée d'un superbe tournesol tatoué sur le torse, l'histoire remarquable de Kim rappelle les progrès réalisés dans la recherche. « Si j'avais eu un cancer du sein il y a 20 ans, je n'aurais pas survécu. Sans la découverte de l'Herceptin, je ne serais pas ici aujourd'hui, cinq ans plus tard », dit-elle avec gratitude.

Cleo offre généreusement des incitations aux participants à l'événement. Un bon-cadeau de 25 dollars pour la mode et l'habillement féminins sera offert pour chaque 250 dollars collectés (jusqu'à un maximum de 500 dollars de bons d'achat par participant). De plus, Cancer du sein du Canada est ravi de récompenser les trois individus qui amassent le plus de fonds d'un don à des centres locaux de lutte contre le cancer, un Signature Deluxe Bouquet de Callia Flowers et des lots de 110 outils WORKPRO®.

À PROPOS DE CANCER DU SEIN DU CANADA

Cancer du sein du Canada (anciennement la Société du cancer du sein du Canada) est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à sauver des vies grâce à la recherche sur le cancer du sein. En mettant l'accent sur l'oncologie de précision (soins personnalisés), nous sommes la seule organisation nationale du cancer du sein au Canada disposant d'un mandat clair pour collecter des fonds pour la recherche. L'organisation ne reçoit aucun financement gouvernemental, ce qui signifie que toutes les recherches sont financées par la générosité des donateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur breastcancerprogress.ca.

À PROPOS DE CLEO

Cleo est une marque canadienne spécialisée qui met l'accent sur les vêtements de travail pour femmes de tailles XS à XXL et qui offre la plus grande section Petite au Canada. Basée à Mississauga, en Ontario, Cleo est l'une de trois marques affiliées, au côté de Ricki's et Bootlegger. Veuillez visiter Cleo.ca.

