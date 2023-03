BUDGET D'OTTAWA : UN PLAN COSTAUD POUR L'ÉCONOMIE VERTE EN RÉPONSE À L'IRA SELON LE CPQ





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Lors de la présentation du budget par la ministre des Finances et vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement certaines mesures phares notamment pour l'économie et l'innovation verte. Le budget y consacre 80 G$ sur 10 ans dont la création de crédits d'impôt pour l'électricité propre et les technologies vertes. Le CPQ se réjouit qu'Ottawa agisse pour contrecarrer l'Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis. Par contre, le budget ne prévoit pas d'autres mesures pour augmenter la productivité de l'ensemble des entreprises.

« La réponse canadienne à l'IRA est solide. En matière d'investissements, il est clair qu'on se bat contre Goliath et que nous n'avions pas le choix d'être concurrentiels et attractifs pour les entreprises. Il reste à voir comment cela va se concrétiser sur le terrain, mais les entreprises concernées par l'économie verte peuvent un peu plus respirer », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Cependant, dans un contexte de ralentissement économique, on aurait préféré que le gouvernement maintienne une cible de retour à l'équilibre budgétaire. Cela aurait aidé à avoir de la prévisibilité pour le milieu économique », ajoute Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au CPQ.

Le CPQ note par ailleurs qu'il y a très peu de mesures pour l'élargissement du bassin de travailleurs. On se serait attendu à avoir des nouvelles sur la réforme de l'assurance-emploi et son financement pour en faire un véritable outil de formation.

Le budget confirme aussi que le gouvernement fédéral ira de l'avant avec un projet de loi qui interdira le recours aux travailleurs de remplacement pour les entreprises à charte fédérale et qui sera déposé à l'automne. Le CPQ s'était opposé à cette éventualité lors des consultations de janvier dernier.

Finalement, le CPQ constate qu'il y a trop peu de sommes dédiées aux infrastructures de transport logistique.

www.cpq.qc.ca

