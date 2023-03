Budget fédéral : le milieu des affaires du Grand Montréal satisfait d'un budget qui offre une réponse appropriée au Inflation Reduction Act américain





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le budget déposé aujourd'hui par l'honorable Chrystia Freeland, Vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, en dépit de la décision d'abandonner le plan de retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028.

« Le budget déposé aujourd'hui comporte des mesures appropriées, compte tenu du niveau élevé d'incertitude, alors que l'économie canadienne connait un ralentissement de plus en plus prononcé. Les entreprises sont toujours confrontées à des pressions inflationnistes et à une pénurie de main-d'oeuvre persistante. À cela s'ajoute le récent dépôt par l'administration Biden d'un plan d'investissements agressif dans les technologies propres et le virage vert aux États-Unis, notre principal partenaire commercial. Nous sommes satisfaits de la riposte budgétaire déposée par la ministre Freeland, qui représente un investissement total deux fois plus élevé en proportion du PIB. Nous sommes cependant déçus de la décision de ne pas préciser une nouvelle trajectoire réaliste pour un retour à l'équilibre budgétaire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'ampleur des enveloppes visant à soutenir des investissements massifs dans le virage vert de notre économie est très significative. L'utilisation des crédits d'impôt est stratégique pour laisser le marché déterminer les projets les plus porteurs. Nous saluons particulièrement les mesures prévues pour soutenir la filière batterie, de même que l'octroi de financement à faible coût à travers la Banque d'Infrastructure du Canada et le Fonds de croissance du Canada. Ces investissements permettront de maintenir et renforcer le positionnement du Québec et de la région métropolitaine dans plusieurs secteurs stratégiques », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous saluons également les annonces qui ciblent des projets importants pour la métropole, notamment la confirmation d'un investissement de 695 millions de dollars pour le projet de la ligne bleue du métro. L'annonce d'un nouvel investissement de 273 millions de dollars pour le réaménagement de la partie fédérale de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, permettra d'accélérer la requalification du quartier Bridge-Bonaventure. Nous saluons aussi l'octroi des sommes nécessaires à l'établissement du Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, qui solidifie l'expertise de la métropole sur les questions environnementales à l'échelle internationale. Ce sont des annonces ciblées qui témoignent d'une volonté d'investir dans la métropole », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous avions réclamé que le gouvernement investisse pour améliorer ses processus. Nous appuyons la décision d'investir 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour renforcer les processus aéroportuaires. Il faudra s'assurer d'engager rapidement ces nouveaux budgets et bien mesurer les résultats. Par ailleurs, nous saluons l'annonce d'investir 373 millions pour des initiatives reliées aux langues officielles. La Chambre offrira son appui pour le déploiement d'initiatives pour favoriser l'apprentissage du français dans les entreprises de la métropole » a précisé Michel Leblanc.

« Nous recommandons depuis plusieurs années le financement d'initiatives d'accélération du commerce intérieur canadien. Le budget annonce la tenue d'un chantier majeur pour renforcer le commerce interprovincial, sous le leadership du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc. La Chambre, et ses partenaires des autres grandes régions métropolitaines du Canada, offrira son soutien pour dynamiser le commerce intérieur », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 18:34 et diffusé par :