SIRIUS MEDICAL ANNONCE UNE IMPORTANTE RONDE DE FINANCEMENT POUR ACCÉLÉRER DAVANTAGE LA CROISSANCE DES VENTES ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS





Sirius Pintuition® ? Passer de la localisation à la navigation par marqueur chirurgical

EINDHOVEN, Pays-Bas, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, le leader de la navigation par marqueur chirurgical, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'une série B de 12 millions d'euros. Le financement permettra d'accélérer la croissance mondiale de leur produit Pintuition et de soutenir le développement d'autres produits. Holland Capital a été l'investisseur principal de cette série B, avec le soutien des investisseurs existants BOM Brabant Ventures, Curie Capital, Team Holmium, et un investissement majeur de la direction et de l'équipe de Sirius Medical. Norgine Ventures s'est joint à cette ronde en tant que nouvel investisseur pour appuyer le déploiement commercial.

Le système de navigation de pointe de Sirius, Pintuition, fournit aux chirurgiens des indications de distance et de direction en temps réel pour localiser les tumeurs avec facilité et précision. Grâce à plus de 100 centres actifs et plus de 5 000 procédures Pintuition réussies en Europe occidentale et aux États-Unis, la société a connu une croissance sans précédent de son chiffre d'affaires en 2022, attribuable à la facilité d'utilisation de Pintuition, à sa mise en oeuvre directe et à sa précision inégalée dans la localisation du tissu cible.

« Sirius Medical a fait un excellent travail en développant et en mettant sur le marché la technologie Pintuition avec un démarrage commercial solide », a déclaré Peter Stein, directeur général de Norgine Ventures. « Norgine Ventures se réjouit de soutenir le leadership de Sirius Medical et sa vision consistant à fournir des solutions rentables dans le domaine de la chirurgie. »

« Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du marché de la navigation par marqueur chirurgical », a déclaré Jan Frens van Giessel, partenaire de Holland Capital. « Nous pensons que la technologie Pintuition et ses futures innovations amélioreront considérablement la chirurgie des tumeurs non palpables pour les patients et les médecins, ainsi que les soins prodigués aux patients atteints de cancer. »

« Le fait d'être devenue la société à la croissance la plus rapide du secteur confirme clairement les avantages uniques que notre technologie apporte aux patients et aux médecins », a déclaré Bram Schermers, PDG de Sirius Medical. « Grâce à cette dernière ronde de financement, je suis convaincu que notre équipe très talentueuse et motivée continuera à faire adopter Pintuition partout dans le monde. »

À propos de Sirius Medical

Sirius Medical, dont les origines remontent à l'Institut néerlandais du cancer, se consacre à l'amélioration des soins prodigués aux patients atteints de cancer en proposant des solutions inégalées, mais abordables, qui permettent l'ablation précise et efficace des tumeurs. La technologie Pintuition est précise, simple, abordable et bénéficie à la fois du marquage CE et de l'autorisation de la FDA. Sirius Medical se développe rapidement avec plus de 100 centres et un réseau de vente international en Europe et aux États-Unis.

