À BANGKOK, LE DU DEVIENT NO.1 DES ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023





SINGAPOUR, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Du, à Bangkok, a été consacré The Best Restaurant in Asia parmi les Asia's 50 Best Restaurants, parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna. Annoncée aujourd'hui lors d'une cérémonie de remise des prix diffusée en direct au Resorts World Sentosa de Singapour, la liste est établie à partir des votes de l'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un groupe influent et inclusif de plus de 300 personnalités comprenant écrivains, critiques gastronomiques, chefs, restaurateurs et experts culinaires régionaux.

En devenant No.1, Le Du remporte le double titre de The Best Restaurant in Asia , parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna, et de The Best Restaurant in Thailand

remporte le double titre de , parrainé par S.Pellegrino & Acqua Panna, et de La liste de cette année couvre 19 villes et compte sept nouvelles entrées

Labyrinth (No.11), à Singapour, progresse de 29 places et remporte le Highest Climber Award

(No.11), à Singapour, progresse de 29 places et remporte le Avartana (No.30), à Chennai , remporte le Highest New Entry Award, sponsored by Aspire Lifestyles

(No.30), à , remporte le Le Toyo Eatery de Manille (No.42) remporte le prix du Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

de Manille (No.42) remporte le prix du Zén (No.21), à Singapour, est lauréat du prix Gin Mare Art of Hospitality Award de cette année

(No.21), à Singapour, est lauréat du prix de cette année Louisa Lim de Odette (No.6), à Singapour, est sacrée Asia's Best Pastry Chef, sponsored by Valrhona

de (No.6), à Singapour, est sacrée Della Tang de Ensue (No.31), à Shenzhen , remporte le Beronia Asia's Best Sommelier Award

de (No.31), à , remporte le Hiroyasu Kawate du Florilège de Tokyo (No.7) remporte le Inedit Damm Chefs' Choice Award

Pour connaître la liste complète des 50 premiers restaurants, veuillez cliquer ici .

Des restaurants de Bangkok sont No.1 et No.3, avec Le Du et Nusara, respectivement. Le Du, mené par le chef Thitid 'Ton' Tassanakajohn, présente une version moderne de la cuisine thaïlandaise raffinée réinterprétée à travers un prisme français. Ses menus mettent l'accent sur l'utilisation d'ingrédients saisonniers et locaux, et la croyance inébranlable en la supériorité des produits thaïlandais. Le No.2, le Sézanne de Tokyo, est The Best Restaurant in Japan.

Parmi les nouveaux inscrits sur la liste figurent Avartana de Chennai (No.30), Born de Singapour (No.36), Metiz de Manille (No.48), Refer de Beijing (No.50), et Ms. Maria & Mr Singh (No.33), Potong (No.35) et Baan Tepa (No.46) de Bangkok.

William Drew, le directeur de contenu pour le concours des Asia's 50 Best Restaurants, a déclaré : « Nous saluons tous les restaurants présents sur la liste. Nous présentons également nos plus sincères félicitations à Le Du : la capacité du chef Ton et de son équipe à combiner leur passion pour le patrimoine culinaire de la Thaïlande, le respect des ingrédients locaux et leur flair pour les techniques de cuisine modernes est ce qui fait de leur restaurant un véritable gagnant. »

Espace média :

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042293/Asia_50_Best_Restaurants.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2039867/50_Best.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010807/3944882/A50BR_Primary_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 12:28 et diffusé par :