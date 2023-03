Intelligence collaborative : Asana présente de nouvelles fonctionnalités pour les clients Enterprise





Aujourd'hui Asana, Inc. (NYSE : ASAN)(LTSE : ASAN), l'une des principales plateformes de gestion du travail pour les organisations, annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités et intégrations pour tirer au mieux parti de l'intelligence collaborative. Ces avancées permettront aux entreprises de gagner en efficacité et en agilité. Dévoilées lors de l'événement Asana Forward, ces mises à jour fourniront aux dirigeants un référentiel inégalé d'informations sur la façon dont les employés collaborent au sein d'une organisation, permettant aux clients de gagner en agilité et d'obtenir de meilleurs résultats.

L'instabilité économique, ainsi que la pression accrue pour stimuler la productivité et améliorer la collaboration obligent les organisations à gérer les ressources plus efficacement. The Work Innovation Lab, un think tank d'Asana qui aide les entreprises à définir de nouvelles solutions pour relever les défis du travail, a mené une étude sur l'intelligence collaborative afin de mieux comprendre la façon dont les employés collaborent. L'étude s'inspire des recherches menées par les partenaires académiques et industriels de The Work Innovation Lab, lesquelles ont révélé que 49 % des employés se retrouvent surchargés face à un trop-plein de priorités. Entre objectifs peu cohérents et outils disjoints, la concentration des employés est mise à rude épreuve. Les dirigeants doivent s'appuyer sur l'intelligence collaborative pour comprendre comment travailler plus efficacement et faire progresser les objectifs de l'entreprise.

« Les organisations sont confrontées à une incertitude qui s'accroît de jour en jour. Elles exercent actuellement une pression accrue sur les dirigeants pour qu'ils obtiennent des résultats exceptionnels tout en jonglant avec les contraintes de budget et de ressources », déclare Alex Hood, directeur produit chez Asana. « Nous voulons être les premiers à fournir aux dirigeants des moyens concrets de favoriser une collaboration efficace au sein de leur organisation. Les mises à jour actuelles leur permettent d'établir un diagnostic au niveau de l'entreprise sur la façon dont le travail est effectué en son sein. Nos outils, qui s'appuient sur les informations exploitables du Work Graph® d'Asana, aideront les dirigeants de tous les secteurs à suivre efficacement la progression de leurs activités pour agir plus rapidement et gagner en efficacité. »

Améliorer la prise de décision et accroître l'agilité à grande échelle

Le trop-plein d'outils et d'informations crée un manque de clarté qui entrave l'efficacité organisationnelle et la collaboration. Les travailleurs de la connaissance estiment qu'ils pourraient économiser 4,9 heures de travail par semaine avec des processus optimisés, selon le rapport sur l'Anatomie du travail. Plus que jamais, les dirigeants doivent donc disposer d'une visibilité sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et d'informations fondées sur des données. Ils pourront ainsi prendre plus rapidement les décisions qui s'imposent pour leur entreprise. Les clients Enterprise et Business auront désormais accès aux rapports des dirigeants avec des tableaux de bord de portefeuille et des cumuls pour des indicateurs clés (budget, temps et bien plus). Les leaders auront alors une vue quantifiée de leurs retours sur investissement directement depuis l'onglet Portefeuilles. Rationaliser et fournir une vue d'ensemble sur la collaboration au sein de l'entreprise, ainsi que sur la santé et l'état des initiatives stratégiques, permet aux dirigeants de repérer rapidement les obstacles et de prendre des mesures plus rapidement. Les dirigeants pourront également s'appuyer sur l'estimation de la capacité, des budgets, et même obtenir des données réelles pour les comparer à leurs prévisions.

Asana encourage également la standardisation et l'automatisation au sein des équipes et des services dans le cadre de leur collaboration. Les actions groupées de processus pour les clients Enterprise permettent désormais aux utilisateurs d'étendre la mise à jour d'un processus à une série de processus. Les équipes peuvent alors diffuser les bonnes pratiques à mettre en oeuvre à l'ensemble de l'entreprise et adapter instantanément les processus pour répondre efficacement à l'évolution des conditions du marché.

Maximiser les ressources et automatiser le travail entre les outils

Les entreprises disposent aujourd'hui d'un arsenal technologique de plus en plus étendu, composé de systèmes disparates qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Résultat ? Une mauvaise coordination du travail. La collaboration est mise à mal par l'incapacité des entreprises à gérer avec précision la capacité et les ressources des équipes, rendant ainsi difficile la réalisation de leurs objectifs clés. Les clients d'Asana auront bientôt accès à la gestion des ressources, donnant aux dirigeants une vue holistique de la capacité des équipes pour tous les projets et programmes dans l'ensemble de leur entreprise. Ils pourront alors prendre de meilleures décisions en matière de ressources.

Pour accroître l'efficacité et améliorer la collaboration interfonctionnelle avec des outils toujours plus nombreux, Asana développe également de nouveaux moyens d'automatiser le travail entre les outils à l'aide de widgets et règles d'intégration, renforçant ainsi son écosystème de partenaires existant constitué de plus de 270 outils essentiels utilisés par les entreprises. Les nouveaux widgets rationaliseront la collaboration et permettront aux équipes d'ajouter des ressources aux tâches Asana directement depuis Bynder et de contextualiser les discussions avec les clients dans les tâches Asana avec Intercom. Les équipes pourront également consulter le statut des contrats en cours dans DocuSign en ajoutant des enveloppes aux tâches Asana et suivre les étapes des contrats HubSpot ou les performances des campagnes marketing sur Asana.

« Les organisations recherchent de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la collaboration », a déclaré Scott Binker, vice-président de l'écosystème des plateformes chez HubSpot. « Avec Asana, nous aidons nos clients communs à collaborer plus efficacement et à gagner du temps en leur facilitant la tâche : les transmissions entre les équipes et le suivi de la progression sont simplifiés et effectués au même endroit. »

Pour gagner du temps et automatiser les processus, les nouvelles intégrations basées sur des règles aideront les équipes à créer automatiquement des invitations de calendrier dans Google Agenda lorsqu'une tâche Asana atteindra une certaine étape et à télécharger les pièces jointes dans un dossier Dropbox présélectionné. En réduisant la nécessité de jongler entre les applications et en créant une plateforme centralisée pour le travail, Asana aide les entreprises à gagner du temps, améliorer la collaboration entre les équipes et réduire les coûts.

À propos d'Asana

Asana aide les entreprises à orchestrer l'ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques, en misant sur la collaboration interfonctionnelle. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 139 000 clients payants et des millions d'organisations gratuites dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises internationales telles qu'Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d'objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com/fr.

