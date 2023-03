Netwrix continue d'améliorer la sécurité des données dans les cinq fonctions du NIST





Netwrix, un éditeur de solutions de cybersécurité qui facilite la sécurité des données, a dévoilé depuis septembre 2022 de nouvelles versions pour cinq de ses produits, ainsi qu'une solution SaaS d'audit conçue pour les MSP. Netwrix continue donc de compléter son portefeuille pour aider les entreprises à identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer des cybermenaces visant l'actif le plus précieux de toute organisation : ses données.

Les solutions ayant fait l'objet d'améliorations notables sont les suivantes :

Solution de gouvernance de l'accès aux données - Netwrix Data Classification 5.7 rationalise désormais la configuration des contrôles de sécurité dans les bases de données SQL et accélère la classification de grandes quantités de données en analysant d'abord les métadonnées associées aux fichiers.

Solution de sécurité Active Directory (AD) - Netwrix StealthINTERCEPT 7.3.7 protège les clients contre « LDAP Nom Nom », une technique de force brute récemment découverte qui peut énumérer des noms d'utilisateur dans Active Directory de manière anonyme sans laisser de logs. En outre, Netwrix Recovery for AD 2.5 (précédemment connu sous le nom de Netwrix StealthRECOVER) simplifie davantage la reprise après sinistre sur l'AD, avec la récupération de la forêt AD et garantit le stockage sécurisé des sauvegardes chiffrées de la forêt AD.

Solution de gestion des accès privilégiés (PAM) - Netwrix Privilege Secure 4.0 (anciennement Netwrix SbPAM) réduit davantage la surface d'attaque et étend son approche zéro privilège permanent aux bases de données, garantissant que les comptes privilégiés n'existent que pour la durée nécessaire. En outre, la solution PAM inclut désormais la possibilité d'identifier et de remédier à la prolifération des comptes à privilèges sur les terminaux, afin de stopper les mouvements latéraux.

Solution de gestion des identités et des accès (IAM) - Netwrix Password Reset 3.3 est devenu plus sûr grâce à une mise à niveau du protocole et à l'option autorisant uniquement les communications chiffrées entre lui et Netwrix Password Policy Enforcer.

En outre, Netwrix a lancé un nouveau produit d'audit SaaS multi-tenant, Netwrix 1Secure, conçu pour répondre aux besoins des MSP. Il permet de gérer facilement de nombreux clients à partir d'une seule console et d'accélérer la détection et la réponse aux incidents.

« Près de 850 employés répartis dans 35 pays font évoluer le portefeuille de produits Netwrix, souligne Steve Dickson, PDG de Netwrix. Rien qu'au cours du dernier semestre, nous avons lancé un nouveau produit ainsi que cinq mises à jour. Nous avons également élargi notre offre avec une nouvelle solution IAM, grâce aux acquisitions les plus récentes. Et nous ne ralentissons pas : nous prévoyons ainsi cette année de lancer une solution PAM améliorée qui intègre plusieurs de nos produits existants. »

