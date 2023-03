La majorité des Canadiens ajustent leurs plans financiers dans un contexte de préoccupations croissantes à l'égard de l'inflation et de l'économie, selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances





71 pour cent des personnes interrogées se disent de plus en plus préoccupées par l'inflation au cours des trois derniers mois

Plus de trois personnes sur quatre (77 pour cent) souhaiteraient en savoir plus sur les questions de finances personnelles

MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle qu'alors que les deux tiers (66 pour cent) des Canadiens ajustent leurs objectifs financiers en raison de préoccupations liées à l'économie, 77 pour cent d'entre eux souhaiteraient en savoir plus sur des sujets tels que l'épargne et l'investissement (50 pour cent), la planification de la retraite (35 pour cent), l'établissement d'un budget (30 pour cent), les cotes de crédit (22 pour cent) et l'achat d'une maison (19 pour cent).

« Bien que l'inflation de l'IPC ait chuté considérablement par rapport au sommet de 8,1 pour cent atteint en quatre décennies l'été dernier, elle est encore supérieure à 5 pour cent en février, ce qui comprime les budgets familiaux, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal, BMO. Les craintes d'inflation et de récession ont incité les Canadiens à épargner une plus grande part de leur revenu, le taux d'épargne actuel de 6 pour cent étant plus du double de celui d'avant la pandémie. »

Soixante et onze pour cent des Canadiens ont déclaré s'inquiéter davantage de l'inflation au cours des trois derniers mois. Bien que la majorité (72 pour cent) estime être sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers, les craintes croissantes d'une possible récession économique en ont incité plusieurs à ajuster leurs plans financiers, notamment en réduisant leurs dépenses mensuelles (40 pour cent), en retardant des achats importants comme l'achat d'une maison ou d'une voiture (29 pour cent) ou en affectant plus d'argent à l'épargne (22 pour cent).

« Alors que de nombreux Canadiens s'adaptent aux pressions financières causées par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et l'incertitude économique croissante, l'amélioration de la littératie financière est la meilleure stratégie pour renforcer la résilience face aux événements prévus et inattendus de la vie, a rappelé Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Comprendre comment élaborer et ajuster vos plans financiers en période d'incertitude peut vous permettre d'améliorer vos finances en vue d'atteindre vos objectifs immédiats et futurs. »

Changer de cap face aux vents contraires

Parmi les générations les plus préoccupées par l'inflation, on trouve les Canadiens de la génération X (âgés de 45 à 54 ans), dont 78 pour cent ont déclaré que la hausse des coûts de consommation avait eu un impact important sur leurs finances personnelles. Viennent ensuite les jeunes milléniaux (25 à 34 ans) avec 76 pour cent, la génération Z (18 à 24 ans) avec 74 pour cent, les milléniaux plus âgés (35 à 44 ans) avec 71 pour cent et les baby-boomers (55 à 64 ans) avec 70 pour cent.

En réponse aux inquiétudes concernant l'économie, la génération Z (80 pour cent) et les jeunes milléniaux (78 pour cent) sont les plus susceptibles d'ajuster leurs plans financiers. Près de la moitié des jeunes (48 pour cent) et des plus âgés (46 pour cent) de la génération du millénaire ont réduit leurs dépenses mensuelles au cours des trois derniers mois, soit plus que toute autre génération. Par ailleurs, la génération Z est la plus susceptible de retarder les gros achats (39 pour cent); les membres de cette cohorte consacrent davantage de fonds à l'épargne (35 pour cent).

La littératie financière est un parcours d'apprentissage d'une vie

Le sondage trimestriel explore également les mesures prises par les Canadiens pour améliorer leur littératie financière à tous les stades de la vie :

Liens familiaux : Plus de la moitié (55 pour cent) des Canadiens déclarent que l'approche de leur famille en matière de dépenses et d'investissements a influencé la manière dont ils épargnent et dépensent leur argent.

Plus de la moitié (55 pour cent) des Canadiens déclarent que l'approche de leur famille en matière de dépenses et d'investissements a influencé la manière dont ils épargnent et dépensent leur argent. 59 pour cent des Canadiens ont indiqué n'avoir eu aucune conversation sur l'établissement d'un budget, la planification financière ou des sujets similaires pendant leur enfance.



66 pour cent déclarent que leur famille a joué un rôle important pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Formation continue : Si la majorité (72 pour cent) des Canadiens ont signifié que leur culture financière s'était améliorée à l'âge adulte, les approches diffèrent selon les générations.

Si la majorité (72 pour cent) des Canadiens ont signifié que leur culture financière s'était améliorée à l'âge adulte, les approches diffèrent selon les générations. Les baby-boomers (34 pour cent), la génération X (28 pour cent) et les Canadiens de plus de 65 ans (39 pour cent) sont les plus susceptibles de travailler avec un conseiller professionnel, tandis que les membres de la génération Z (27 pour cent) et les plus jeunes (42 pour cent), ainsi que les milléniaux plus âgés (31 pour cent) préfèrent s'adresser à leurs amis, à leur famille ou à leur partenaire pour en savoir plus sur la planification financière.



Près d'un tiers des membres de la génération X (30 pour cent) et des plus jeunes (34 pour cent), ainsi que des milléniaux plus âgés (31 pour cent) lisent des livres et regardent des émissions sur la planification financière afin d'améliorer leurs connaissances financières; seulement un quart des membres de la génération Z (25 pour cent), des baby-boomers (27 pour cent) et des Canadiens âgés de plus de 65 ans (23 pour cent) font de même.

Programme d'éducation financière : Parmi les 77 pour cent de Canadiens désireux d'en savoir plus sur les finances personnelles, la génération Z (93 pour cent) et les jeunes milléniaux (88 pour cent) sont les plus intéressés par des sujets tels que l'épargne et l'investissement, l'établissement d'un budget, les cotes de crédit et l'achat d'une maison.

Parmi les 77 pour cent de Canadiens désireux d'en savoir plus sur les finances personnelles, la génération Z (93 pour cent) et les jeunes milléniaux (88 pour cent) sont les plus intéressés par des sujets tels que l'épargne et l'investissement, l'établissement d'un budget, les cotes de crédit et l'achat d'une maison. Le progrès par la connaissance : Alors que la confiance financière des Canadiens a baissé de 5 pour cent depuis l'année dernière (75 pour cent) et qu'un tiers d'entre eux (35 pour cent) déclarent améliorer leurs finances, huit Canadiens sur dix (82 pour cent) déclarent prendre activement des mesures pour améliorer leur situation financière.

« La littératie financière est un parcours d'apprentissage qui dure toute la vie. Que vous commenciez ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances et vos compétences, le fait de demander conseil et de travailler en partenariat avec un conseiller ou un planificateur professionnel peut vous aider à comprendre les différentes stratégies disponibles et à élaborer un plan financier personnalisé qui vous donnera la confiance nécessaire pour progresser réellement vers vos objectifs », a précisé Mme Ramsay.

BMO offre des outils et des ressources pour aider les clients à développer leur littératie financière, à suivre leur plan financier et à améliorer leurs finances :

CreditView de BMO : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit en ligne et sur leurs appareils mobiles.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour les aider à gérer leur profil de crédit en ligne et sur leurs appareils mobiles. Mon info BMO : Pour épargner davantage, surveiller les dépenses et la valeur des comptes, et repérer les activités inhabituelles, 25 renseignements Mon info BMO sont à la disposition des clients pour leur fournir gratuitement des images rapides et personnalisées de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques aperçus populaires en ligne :

Pour épargner davantage, surveiller les dépenses et la valeur des comptes, et repérer les activités inhabituelles, 25 renseignements Mon info BMO sont à la disposition des clients pour leur fournir gratuitement des images rapides et personnalisées de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre de bonnes décisions en matière de dépenses. Voici quelques aperçus populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur permettent de savoir s'ils seront à court d'argent au cours des sept prochains jours.

Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur permettent de savoir s'ils seront à court d'argent au cours des sept prochains jours.

Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

: Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré. Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau Compte amplificateur d'épargne de BMO offre aucuns frais mensuels, un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais à d'autres comptes de BMO. En outre, la fonction numérique d'objectifs d'épargne permet aux clients de définir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice d'amélioration des finances de BMO

Lancé en février 2021, l'Indice d'amélioration des finances de BMO est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada du 16 janvier au 12 février 2023. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

