Le cofondateur John Keppler revient au sein d'Enviva Inc. en qualité de président exécutif du conseil d'administration

Enviva Inc. (NYSE : EVA) (« Enviva », « notre », « nous » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que John Keppler reviendra dans la Société à titre de président exécutif, à compter du 1er avril 2023. Thomas Meth continuera de diriger la Société en tant que président et CEO, et le président par intérim de la Société, Ralph Alexander, passera au poste d'administrateur indépendant principal du conseil d'administration.

L'annonce d'aujourd'hui est conforme au plan de gouvernance du conseil d'administration (le « Conseil ») tel qu'annoncé en novembre 2022, lorsque M. Keppler a démissionné de son rôle de président du Conseil et CEO d'Enviva pour soigner une affection cardiaque. Après son rétablissement et sa rééducation à la suite d'une chirurgie cardiaque, M. Keppler revient dans la Société pour soutenir son associé cofondateur et CEO, Thomas Meth. En tant que président exécutif du Conseil, en collaboration avec M. Meth, M. Keppler contribuera à promouvoir les initiatives stratégiques, la croissance et l'interaction avec les principaux marchés financiers et les parties prenantes financières.

« Je suis très heureux de retrouver John au sein d'Enviva. Avec ses deux décennies de leadership exécutif et du Conseil, il aidera à faire passer notre incroyable entreprise au niveau supérieur et à concrétiser son potentiel. Il est profondément respecté par le Conseil, notre équipe de direction et nos associés, et nos principaux partenaires financiers, et nous sommes ravis de le voir de retour dans la Société et en bonne santé », déclare Thomas Meth, président et CEO. « En tant que CEO pendant près de 18 ans, John a dirigé le développement de la Société, depuis ses humbles débuts en tant que startup, jusqu'à devenir une entreprise mondiale avec une solide cotation boursière. Je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec lui à son nouveau poste de président exécutif », poursuit Meth.

« Comme je l'ai indiqué en novembre, Thomas, le Conseil et l'équipe de direction mettent en oeuvre un modèle et une stratégie d'affaires éprouvés pour générer une valeur significative pour toutes nos parties prenantes. Je me réjouis à l'idée de retrouver mes collègues dans cette nouvelle capacité de leadership pour aider Enviva à libérer les formidables opportunités inhérentes à son activité », déclare Keppler. « J'ai hâte de revoir beaucoup de nos investisseurs en actions et en dette lors de notre prochaine journée des investisseurs en avril, et de renouer régulièrement avec nos parties prenantes financières par la suite. »

Ralph Alexander, qui est membre du Conseil depuis 2013 et a dirigé le premier investissement en capital-investissement dans Enviva en 2010, passera au poste d'administrateur indépendant principal à compter du 1er avril 2023, se concentrera sur le renforcement de l'excellence opérationnelle de l'entreprise et continuera de présider le Comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise. « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour le soutien et le leadership de Ralph au cours des derniers mois alors que nous avons traversé une période charnière, non seulement pour Enviva, mais aussi pour le secteur et l'écosystème énergétique mondial. Je suis ravi que nous continuions à bénéficier de son expertise et de son leadership en tant que directeur indépendant principal », conclut Meth.

M. Meth, M. Keppler et M. Alexander ont tous pris part à la transaction PIPE annoncée récemment ? et maintenant clôturée ? de la Société, qui a généré un produit net total d'environ 246 millions de dollars à la Société. Le PIPE était dirigé par des filiales des deux principaux actionnaires d'Enviva, Riverstone Holdings LLC et Inclusive Capital Partners, et comprenait BTG Pactual ainsi que des membres du Conseil et de la direction d'Enviva. Pour plus d'informations sur cette transaction, reportez-vous au communiqué de presse de la Société du 1er mars en cliquant ici.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva détient et exploite dix usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et au Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l'Alabama. L'entreprise prévoit également la construction de sa 12e usine près de Bond, dans le Mississippi. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme avec essentiellement des clients solvables au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme ceux de l'acier, du ciment, de la chaux, des produits chimiques, et de l'aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde au port de Chesapeake, en Virginie, au Port de Wilmington, en Caroline du Nord, et au Port de Pascagoula, dans le Mississippi, et via des terminaux maritimes en eau profonde tiers à Savannah, en Géorgie, Mobile, dans l'Alabama, et Panama City, en Floride.

Pour plus d'informations sur Enviva, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.envivabiomass.com. Suivez Enviva sur les réseaux sociaux avec @Enviva.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Exchange Act de 1933, tel qu'amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Toute déclaration, autre que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction au sujet d'événements futurs et sont fondées sur les informations actuellement disponibles quant à l'issue d'événements futurs. Sauf si la loi applicable l'exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément couvertes par les avertissements contenus dans cette section, aux fins de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société.

Les résultats et plans réels peuvent différer sensiblement de ceux exposés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs pouvant avoir un impact sur les attentes et les projections d'Enviva sont disponibles dans les dossiers déposés périodiquement par Enviva auprès de la SEC. Les documents déposés par Enviva auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

