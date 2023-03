La troisième Conférence des grands partenaires commerciaux se tiendra dans le Shandong





SHANDONG, Chine, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- La troisième Conférence des grands partenaires commerciaux (« Conference of Great Business Partners » ou CGBP) est prévue à Jinan, capitale de la province du Shandong, du 28 au 30 mars 2023, avec pour thème « Forger des partenariats pour un développement de haute qualité dans le Shandong ». La CGBP est un événement important organisée par le Comité provincial du PCC du Shandong et le gouvernement populaire de la province du Shandong pour attirer des investissements et des talents d'un éventail plus large et d'un niveau plus élevé, et pour accélérer la construction d'une province moderne et forte pour cette nouvelle ère.

La province de Shandong entend profiter de l'occasion offerte par la CGBP pour promouvoir la coopération avec des entreprises internationales, des organisations commerciales et des sociétés de capital-risque. D'une part, le Shandong a besoin de plus de projets d'investissement de haute qualité pour promouvoir la transformation industrielle d'une grande province économique. D'autre part, l'approbation de la première zone pilote de développement écologique, à faible émission de carbone et de haute qualité du pays a également fourni un grand nombre d'investissements aux entreprises nationales et étrangères. Le Shandong s'efforcera de créer une scène de développement de haute qualité pour les investisseurs étrangers.

La conférence invite les entrepreneurs nationaux et étrangers, les experts et les universitaires, les dirigeants d'associations professionnelles, les représentants de la communauté chinoise d'outre-mer et d'autres invités à y participer. À ce jour, plus de 763 invités de 15 pays ont confirmé leur participation, dont 71 entreprises du Fortune 500 telles que ZF Friedrichshafen AG, 23 entreprises d'État telles que le China General Technology Group et 77 des 500 plus grandes entreprises chinoises telles que Gree Electric Appliances, iFlytek, JD.com et Geely Auto.

Cette conférence comprendra 9 activités thématiques et 6 forums parallèles, dont le Forum sur l'innovation et la responsabilité sociale des entreprises, les Symposiums des présidents des chambres de commerce, le Forum des jeunes entrepreneurs, les Réunions des entrepreneurs de retour exceptionnels, le Forum sur le soutien du commerce électronique à la revitalisation rurale dans le bassin du fleuve Jaune, le Forum sur le remplacement des anciens moteurs de croissance par de nouveaux moteurs et le développement de haute qualité.

De plus, un événement de soutien sera également organisé, intitulé « Le goût de la ville natale : la cuisine du Shandong à la Conférence des grands partenaires commerciaux ». Les 16 villes du Shandong organiseront respectivement des activités promotionnelles et des visites. Ces visites incluront la zone de démarrage de Jinan pour le remplacement des anciens moteurs de croissance par de nouveaux et le développement de haute qualité, la zone de haute technologie et les zones de développement clés, ainsi que les entreprises et les projets tels que Inspur, Bloomage Biotechnology, CNHTC, BYD, et Iraeta Energy Equipment. Pendant la conférence, 15 villes organiseront des activités telles que des réunions de mise en relation et de promotion, ainsi que des visites guidées (« Wanderer's Hometown Tour »).

L'année 2023 est la première année de la construction de la zone pilote de développement écologique, à faible émission de carbone et de haute qualité du Shandong. La CGBP suivra de près le thème « Forger des partenariats pour un développement de haute qualité dans le Shandong » afin de promouvoir l'esprit d'entreprise moderne, d'encourager l'innovation et l'entreprenariat et de promouvoir un développement de haute qualité dans le Shandong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040523/Info_Office_CGBP.jpg

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 15:32 et diffusé par :