CSG publie son premier rapport d'impact intitulé « United in Purpose »





CSG® (NASDAQ : CSGS) a publié aujourd'hui son premier rapport d'impact, « United in Purpose », qui met en évidence ses avancées en matière de diversité, d'inclusion, d'impact social et d'initiatives de développement durable. Le rapport détaille les efforts fournis par CSG au cours de l'année écoulée pour tenter d'avoir un impact positif et d'apporter des améliorations aux communautés au sein desquelles l'entreprise exerce ses activités.

« Le premier rapport d'impact de CSG montre clairement que nous sommes une entreprise axée sur des objectifs, à tous les niveaux », a déclaré Brian Shepherd, président et PDG de CSG. « Forte d'effectifs diversifiés et de pas moins de 5 700 collaborateurs à l'échelle mondiale, CSG est au service des clients de 120 pays et a à la fois la possibilité et la responsabilité de faire encore plus la différence dans tout ce qu'elle entreprend. CSG contribuera à promouvoir la transparence et à fournir des données environnementales, sociales et de gouvernance fiables tout en oeuvrant à la définition d'une vision, ainsi qu'à la création et à l'élaboration d'un monde meilleur, davantage tourné vers l'avenir. »

Les indicateurs de réussite de CSG sont liés à son obsession de répondre aux besoins des clients, à sa culture diversifiée et inclusive, à son engagement en faveur de son impact social et à la poursuite de la croissance de la société dans tous les domaines. Le rapport d'impact 2022 couvre un vaste ensemble d'accomplissements, y compris certains temps forts mentionnés ci-dessous.

En 2022, CSG :

A rejoint le Pacte mondial des Nations unies, la plus vaste initiative mondiale de durabilité engageant les entreprises dans le monde. Se basant sur les dix principes du Pacte mondial des Nations unies et alignée sur huit des objectifs de développement durable des Nations unies, CSG se concentre sur trois axes principaux pour induire le changement : l'impact sur la communauté, la gestion environnementale et l'inclusion numérique.

S'est vu attribuer la note « prime » en matière de critères ESG d'entreprise par Institutional Shareholder Services, ce qui atteste des excellentes performances de CSG dans son secteur. L'entreprise a également publié ses premières informations en matière de durabilité conformément aux normes du Conseil des normes comptables de durabilité (Sustainability Accounting Standards Board).

A obtenu le label « Great Place to Work® » et a reçu le titre de meilleur lieu de travail pour les femmes en Inde (India's Best Workplacestm for Women), dans la catégorie grandes entreprises. L'approche de CSG en matière de lieu de travail qui mise avant tout sur la flexibilité permet aux employés de maintenir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et a été décisive pour l'obtention de ces labels.

A lancé l'initiative « Women Engaged in Leadership Exploration and Development » (WE LEaD), reconnue par la Cablefax Diversity List comme le groupe-ressource d'employés de l'année 2022.

S'est associée à We Make Change, une plateforme mondiale de bénévolat qui met en relation des bénévoles qualifiés et des entreprises sociales. Grâce à ce partenariat, les collaborateurs de CSG ont offert plus de 2 000 heures de leur temps ainsi que leur capital intellectuel à 39 organisations mondiales luttant pour réduire les inégalités, accroître l'inclusion numérique et assainir l'environnement.

« Les accomplissements mis en évidence dans cet important rapport attestent de l'engagement de CSG pour créer un avenir plus durable pour ses clients et ses collaborateurs », a déclaré Cindy Parsons, directrice générale de l'impact et de la responsabilité de CSG dans le domaine social. « Nous sommes à la fois heureux et déterminés à continuer à faire encore plus la différence hors des murs de CSG. »

L'intégralité du rapport d'impact 2022 est disponible ici.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Comme les plus de 1 000 clients qui nous font déjà confiance, vous avez envie de découvrir comment apporter le changement et façonner le secteur ? Rendez-vous sur csgi.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

