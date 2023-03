38e Conférence mondiale annuelle sur la pétrochimie : Wanhua Chemical partage des pratiques inspirantes et instructives sur le développement durable dans l'industrie pétrochimique





HOUSTON, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le président de Wanhua Chemical (« Wanhua Chemical », 600309.SS), M. Guangwu Kou, a prononcé son discours d'ouverture ? Coping With Challenges Through A Sustainable Path (« Relever les défis en adoptant une approche durable » ? lors de la 38e Conférence mondiale annuelle sur la pétrochimie (WPC) qui s'est déroulée du 20 au 24 mars à Houston, au Texas. M. Kou a évoqué les moyens par lesquels les entreprises de l'industrie chimique peuvent favoriser le développement durable en mettant en oeuvre des pratiques exemplaires et des solutions innovantes dans les domaines de l'énergie, des matériaux, de la gestion et des applications.

M. Guangwu Kou a commenté : « Pour parvenir à une transformation écologique à faibles émissions de carbone, nous avons adopté une gestion complète de la chaîne de valeur, depuis la production dans notre propre parc industriel, en passant par l'innovation collaborative tout au long de la chaîne industrielle, jusqu'aux applications pour les utilisateurs finaux. En approfondissant les liens entre les chaînes industrielles en amont et en aval, en développant l'intégration de haut niveau et l'innovation intersectorielle, nous pourrons finalement atteindre notre objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. »

Favoriser la transformation chimique à faibles émissions de carbone grâce à l'utilisation d'énergies propres

Wanhua Chemical stimule l'innovation scientifique et technologique pour favoriser une transformation chimique à faibles émissions de carbone grâce à des énergies propres, à l'optimisation des procédés industriels, au recyclage de l'énergie thermique et à la capture, l'utilisation et la séquestration du carbone (CCUS) dans la production et l'exploitation des parcs industriels. Wanhua Chemical a établi ses plans dans le domaine des énergies propres, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire, et a augmenté la production d'énergie propre par le biais de coentreprises et de coopérations. On estime que d'ici à 2030, tous les projets communs d'énergie propre permettront à Wanhua d'obtenir 14,9 milliards de kilowattheures d'électricité propre chaque année et de réduire les émissions de carbone de 8,65 millions de tonnes.

Les solutions uniques de Wanhua Chemical pour créer un écosystème écologique qui intègre la chaîne d'approvisionnement

Par exemple, Wanhua est un des rares fournisseurs de matières premières de l'industrie à pouvoir offrir des solutions complètes pour la fabrication de CWP sans formaldéhyde. Une série de matériaux de construction innovants, tels que des profilés en polyuréthane renforcés de fibres de verre, ont été commercialisés avec succès afin de promouvoir les bâtiments écologiques et économes en énergie.

Dans le but de rendre l'approvisionnement, la fabrication, l'emballage, la logistique et le recyclage plus écologiques, Wanhua Chemical et ses fournisseurs ont lancé conjointement des projets tels que les palettes partagées, les palettes moulées et les sacs d'emballage recyclés pour mettre en oeuvre la circulation des matériaux et réduire l'abattage d'arbres et la production de déchets.

Fier d'être un acteur de l'innovation écologique

Les nouvelles technologies de recyclage des matériaux post-consommation comprennent le recyclage des mousses de polyuréthane (PU), dans le cadre duquel les déchets de PU sont utilisés pour produire un re-polyol hautement compatible par le biais de processus chimiques, qui peut être directement utilisé pour la production de mousse, avec une formulation presque identique à celle du polyol d'origine. Le procédé réduit considérablement les émissions de carbone sans compromettre les propriétés et les performances du produit.

Grâce à ses pratiques innovantes portant sur l'adoption d'énergies vertes intégrées, Wanhua a remporté la médaille d'or EcoVadis pour la deuxième année consécutive en 2022, se classant parmi les 5 % des 75 000 entreprises les plus performantes pour ses efforts en matière de développement durable. Wanhua Chemical est également la première entreprise chinoise à rejoindre l'initiative Together for Sustainability (TfS), qui soutient et coordonne les performances en matière de durabilité entre les entreprises chimiques et leurs fournisseurs.

Grâce à l'innovation, Wanhua Chemical a établi un portefeuille de produits compétitifs stratégiquement axé sur le polyuréthane, la pétrochimie, les produits chimiques fins et les matériaux de pointe, avec un engagement résolu en faveur de la transformation durable, dans le cadre de sa mission consistant à faire progresser la chimie et à transformer les vies.

