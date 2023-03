Un nouveau partenariat permettra d'offrir des services de banques alimentaires à cinq communautés autochtones isolées du nord de l'Ontario





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Tout le monde devrait avoir accès à une alimentation nutritive et abordable, peu importe où il vit. Des facteurs tels que la distance et les difficultés socioéconomiques rendent les habitants du Nord plus vulnérables à l'insécurité alimentaire que ceux qui vivent dans le Sud du Canada. Conscient de la complexité des défis auxquels sont confrontées les communautés nordiques et isolées, le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires pour renforcer les capacités locales et créer des conditions qui assureront la souveraineté alimentaire dans le Nord et l'Arctique.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a félicité les organisations pour leur nouveau partenariat, qui est soutenu par Nutrition Nord Canada (NNC), un programme du gouvernement du Canada qui contribue à rendre les aliments nutritifs plus abordables et accessibles dans les communautés nordiques et isolées et à renforcer l'accès aux aliments traditionnels et aux réseaux de partage.

Les habitants de cinq communautés isolées de la région du Conseil tribal de Matawa, dans le nord de l'Ontario, auront bientôt accès à des services de banques alimentaires grâce à un nouveau partenariat entre les Services d'emploi et de formation Kiikenomaga Kikenjigewen (KKETS), Banques alimentaires Canada, Feed Ontario, Deuxième Récolte et l'Association régionale de distribution alimentaire. Au cours des prochains mois, ce nouveau partenariat aidera environ 3 000 personnes vivant dans les communautés des Premières Nations d'Eabametoong, de Marten Falls, de Neskantaga, de Nibinamik et de Wunnumin Lake à accéder aux services de banques alimentaires en éliminant les obstacles logistiques dans la région.

En août 2022, le Canada a annoncé des améliorations au programme NNC afin que les banques alimentaires et les organisations caritatives puissent désormais prétendre aux mêmes subventions que les détaillants et les fournisseurs pour les aider à faire face aux coûts.

En outre, KKETS, géré par le Conseil tribal de Matawa, a récemment reçu 4,5 millions de dollars dans le cadre de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et de la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés de NNC, pour soutenir ses priorités en matière de sécurité alimentaire, et cette somme pourra également être utilisée pour le stockage et la distribution.

NNC continue de travailler activement avec des partenaires communautaires partout dans le Nord pour s'assurer que les services de banques alimentaires parviennent aux résidents les plus vulnérables dans les communautés isolées.

Citations

« Ce nouveau partenariat aidera à répondre aux besoins immédiats des résidents des communautés des Premières Nations d'Eabametoong, de Marten Falls, de Neskantaga, de Nibinamik et de Wunnumin Lake. Grâce aux programmes élargis de Nutrition Nord Canada et en collaboration avec les partenaires autochtones et nordiques, notre gouvernement travaille pour que les résidents du Nord et de l'Arctique puissent atteindre la souveraineté alimentaire. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Banques alimentaires Canada reconnaît que l'insécurité alimentaire atteint des niveaux de crise dans de nombreuses communautés nordiques. Dans le cadre de notre subvention pour l'accès à des aliments d'urgence pour 2023, nous avons été en mesure de fournir 100 000 $ qui seront distribués entre ces communautés éloignées pour leur donner un accès immédiat à la nourriture. Nous reconnaissons que les besoins vont au-delà de l'alimentation, c'est pourquoi nous continuons également à nous concentrer sur l'établissement de relations, l'élargissement des partenariats et la recherche de solutions communautaires dans tout le Nord canadien. »

Kirstin Beardsley

Chef de la direction, Banques alimentaires Canada

« La sécurité alimentaire joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être des Premières Nations Matawa et KKETS se réjouit de la contribution du programme Nutrition Nord Canada. Ce programme contribuera grandement à réduire le coût des aliments sains dans nos Premières Nations et à permettre que la bonne nutrition soit abordable et durable. »

Dave Neegan

Directeur général, KKETS

Faits en bref

Le 14 mars 2023, le ministre Vandal a annoncé que le gouvernement du Canada avait signé des accords relatifs à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et à la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés avec 24 gouvernements et organisations autochtones. Ces ententes de subvention, d'un montant total de 120,7 millions de dollars, soutiendront des programmes de chasse, de récolte, de partage de nourriture et d'alimentation communautaire dans 112 communautés isolées et nordiques admissibles.

Nutrition Nord Canada appuie les résidents des communautés isolées admissibles du Nord de la façon suivante :

appuie les résidents des communautés isolées admissibles du façon suivante : Subvention de Nutrition Nord Canada : subventionne une liste d'aliments périssables et de produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels acheminés, selon les saisons, par bateau, par barge ou par la route d'hiver.



Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs : aide les habitants du Nord à accéder à leurs aliments traditionnels en offrant un soutien financier pour la chasse, la cueillette et le partage de nourriture.



Subvention pour les programmes alimentaires des communautés : soutient directement les activités de sécurité alimentaire menées par les communautés et adaptées à leur culture.



Initiatives en matière d'éducation nutritionnelle : permettent d'offrir des activités éducatives communautaires en lien avec la nutrition ou d'enrichir les activités existantes afin d'améliorer l'accès à des aliments sains (menées par Services aux Autochtones Canada et par l'Agence de la santé publique du Canada).



Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord : appuie les recherches menées par les Autochtones sur l'accès aux aliments et le coût de la vie dans le Nord.

Le programme Nutrition Nord Canada bénéficie à près de 120 000 habitants de 122 communautés nordiques isolées. Ces communautés sont situées au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Labrador .

