Nous acceptons les propositions de projets dans le cadre de deux appels de propositions visant des projets dirigés par des Autochtones et liés aux véhicules zéro émission





TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en concertation avec les communautés autochtones afin de réduire la pollution attribuable au secteur des transports, ce qui est essentiel pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques. Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de recharge et les initiatives communautaires afin d'aider les communautés à assainir l'air et en offrant des débouchés économiques à leurs résidents.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a lancé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, deux appels de propositions pour des projets dirigés par des Autochtones, l'un dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro (ISVEZ) et l'autre pour le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ). Les volets du programme s'inscrivent dans les efforts déployés par RNCan pour nouer des partenariats fructueux et faire en sorte que les peuples autochtones tirent avantage de sources de financement qui peuvent contribuer à créer de bons emplois, à rendre la recharge des véhicules électriques (VE) plus accessible, à faire connaître les VE et les carburants propres, en plus de contribuer à la lutte aux changements climatiques.

Projets de sensibilisation aux véhicules zéro émission et aux carburants propres

Le premier appel de propositions est un programme pilote visant à financer des projets de sensibilisation et d'éducation menés par des Autochtones afin d'accroître les connaissances et la confiance à l'égard des VE, des véhicules à faibles émissions et des carburants propres.

Si les gens, les communautés et les entreprises sont mieux informées et plus en confiance, les projets dirigés par les Autochtones permettront de favoriser l'adoption plus généralisée des véhicules zéro émission et à faibles émissions ainsi que des carburants propres (comme les biocarburants ou l'hydrogène propre), ce qui contribuera en plus à la décarbonation du secteur des transports et des autres secteurs énergétiques au profit des peuples autochtones.

Les candidats retenus, issus d'organisations dirigées ou détenues par des Autochtones, pourraient recevoir chacun une contribution allant jusqu'à 75 % du total des coûts admissibles du projet, avec une contribution financière annuelle maximale de 150 000 $ pour un projet.

Les demandes pour cet appel de propositions seront acceptées sur une base continue jusqu'au 31 mars 2024 ou jusqu'à ce que tous les fonds soient alloués. Les projets financés peuvent englober des activités échelonnées sur plusieurs années, et ce, jusqu'au 31 mars 2026. Il n'y a pas de durée minimale pour les projets.

Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro

La deuxième offre de financement sera axée sur les projets dirigés par des Autochtones dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro afin de soutenir le déploiement de bornes de recharge de VE dans les rues et autres lieux publics, de même qu'à proximité d'immeubles multilogements, de lieux de travail ou d'installations desservant des parcs de véhicules.

Le processus de réception des candidatures du PIVEZ se fera sur une base continue, ce qui permet aux organisations autochtones d'avoir accès aux contributions et offre une certaine souplesse aux candidats désireux de soumettre ou de lancer leurs projets.

Les candidats retenus pourraient recevoir jusqu'à 75 % du coût total de leur projet, jusqu'à un montant maximum par technologie et un maximum de 2 millions de dollars par projet.

Ce processus de présentation des projets sur une base continue sera en vigueur du 20 avril 2023 au 31 mars 2026, ou jusqu'à ce que les fonds soient entièrement alloués.

Depuis 2016, le Canada a effectué un investissement de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5?000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Grâce à ces initiatives, le gouvernement fédéral aide les organisations autochtones à économiser de l'argent à la pompe, à réduire la pollution et à décarboner le secteur des transports dès maintenant, tout en se préparant à l'adoption des véhicules zéro émission de demain.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans toutes les régions du pays, y compris avec l'aide de nos partenaires autochtones. Investir dans l'installation de bornes de recharge de VE, les combustibles propres et les initiatives de sensibilisation permettra à plus de gens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques tout en aidant les collectivités à édifier un avenir plus prospère et plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les communautés autochtones sont des partenaires essentiels pour la décarbonation des transports et l'édification d'un avenir plus durable. Le gouvernement du Canada invite les communautés à envoyer leurs demandes de projets dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à zéro émission et du Programme d'infrastructure pour les VZE. Nous nous réjouissons de contribuer à des projets importants qui permettront de maintenir une bonne qualité de l'air et d'offrir des perspectives économiques. »

Julie Dabrusin,

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

et du ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Liens connexes

