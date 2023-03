Le Grand Rendez-vous de la CNESST de retour dans la Capitale-Nationale!





QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est très heureuse d'inviter les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs de tout le Québec à prendre part en grand nombre à son Grand Rendez-vous, qui se tiendra le 3 mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

Il s'agit d'un retour attendu de cet événement phare en matière de travail dans la Capitale-Nationale, qui avait été remplacé au cours des deux dernières années par des séries de conférences virtuelles.

L'événement a d'ailleurs fait un retour en force l'automne dernier à Montréal, en réunissant un peu plus de 3 500 travailleuses, travailleurs et employeurs.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui!

Joignez-vous aux centaines de participantes et participants qui seront réunis pour l'occasion.

Partagez l'invitation avec vos collègues et votre personnel, ainsi qu'avec les membres de votre réseau pour sensibiliser le plus de gens possible à l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Au programme

Conférence d'ouverture gratuite sur les façons de cohabiter avec l'anxiété et de naviguer dans l'adversité, donnée par Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés de tous les temps.

sur les façons de cohabiter avec l'anxiété et de naviguer dans l'adversité, donnée par Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés de tous les temps. Colloque présentant 12 conférences offertes par des experts sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme la santé psychologique et les risques psychosociaux, la discrimination fondée sur le sexe en matière d'équité salariale, les enquêtes sur les accidents, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail et l'exposition au bruit.

offertes par des experts sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme la santé psychologique et les risques psychosociaux, la discrimination fondée sur le sexe en matière d'équité salariale, les enquêtes sur les accidents, la et l'exposition au bruit. Salon d'exposition gratuit qui rassemble sous un même toit quelque 100 exposants offrant des solutions pour tout type d'entreprises et d'organisations, ainsi que des spécialistes de la CNESST présents pour répondre à vos questions.

Pour s'inscrire et en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST 2023, visitez la page Web de l'événement.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, le Grand Rendez-vous de la CNESST a acquis une solide réputation qui en fait LA référence en matière de travail au Québec.

