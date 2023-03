LA FONDATION DE LA FAMILLE PATHY S'ENGAGE AUPRÈS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS





TIOHTIÀ:KE, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) est fière d'annoncer son partenariat avec la Fondation de la Famille Pathy (FFP), qui s'engage à soutenir l'EDPN sur les cinq prochaines années à travers la Fondation HEC Montréal. Cette somme permettra la pérennisation ainsi que le développement des programmes de l'EDPN.

« Nous sommes fiers de soutenir l'EDPN et nous croyons que cette nouvelle école offre une combinaison puissante d'une formation en gestion de la haute direction d'une institution de renom (HEC Montréal) et d'une approche ancrée dans les valeurs autochtones. Les retombées potentielles pour le leadership, la gouvernance et l'avancement socioéconomique des Autochtones sont énormes, et nous sommes heureux d'en faire partie.»

L'éducation et le leadership sont des domaines de développement privilégiés par la FFP qu'elle considère comme les principales portes d'entrée pour un développement personnel positif. Dans l'esprit des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), les programmes de l'EDPN s'alignent parfaitement sur l'engagement de la FFP d'investir dans des initiatives éducatives qui dotent les futurs dirigeants autochtones des compétences nécessaires pour faire progresser le bien-être de leurs communautés à travers le Canada.

« C'est avec reconnaissance et fierté que nous accueillons la FFP à titre de partenaire de l'EDPN. En plaçant sa confiance dans le développement de notre institution, la FFP contribue positivement au renforcement du leadership politique et économique des Premières Nations au Québec. C'est avec le soutien d'organisations comme la FFP que nous pouvons poursuivre notre mission et accroître notre offre de service », a commenté Manon Jeannotte, Directrice générale de l'EDPN.

« Avec ce don exceptionnel, la Fondation de la Famille Pathy devient un partenaire majeur de l'EDPN. Nous leurs sommes très reconnaissants pour ce geste d'une générosité exemplaire. En soutenant le développement de ses programmes innovants, la Fondation de la Famille Pathy permet à l'EDPN d'accroître son impact auprès des communautés des Premières Nations et d'avoir des retombées importantes pour la société dans son ensemble », s'est réjoui Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal.

Depuis ses débuts en novembre 2021, l'EDPN a accueilli plus de 305 participants et participantes, leaders politiques et économiques des Premières Nations, dans le cadre de quatre programmes sur mesure pour les élus et administrateurs, pour les entrepreneurs, pour les gestionnaires et pour les femmes.

L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN)

propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, est une nouvelle école de gestion pour et par les Premières Nations offrant des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne, et à Montréal. Avec pour objectif de renforcer les compétences, des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine, plusieurs programmes s'adressant aux élus, aux administrateurs, aux dirigeants, ainsi qu'aux entrepreneurs issus des Premières Nations, sont ou seront offerts prochainement. D'autres clientèles pourraient s'ajouter. Unique en son genre, l'EDPN rassemble des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations. En plus de la Fondation de la Famille Pathy, l'EDPN compte comme partenaires le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec, le Groupe Banque TD et la Banque de développement du Canada.

SOURCE École des dirigeants des Premières Nations (EDPN)

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :