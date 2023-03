Corporation Métaux Précieux du Québec :révèlera le potentiel en lithium sur les projets de la Baie-James et embauche la firme de relations avec les investisseurs Paradox





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 mars 2023 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de service avec ALS GoldSpot Discoveries Ltd. (« ALS GoldSpot ») pour effectuer une étude détaillée de ciblage pour le lithium sur tous ses projets d'exploration

(1 338 claims couvrant 697 km2, détenus à 100 %) situés sur la Territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Le territoire est très apprécié pour son potentiel et ses occurrences de lithium.

« Nous sommes heureux de travailler avec ALS GoldSpot pour dévoiler le potentiel de lithium de nos projets situés dans l'une des régions de lithium les plus prolifiques du Québec, qui accueille déjà plusieurs grands projets de lithium », a commenté Normand Champigny, chef de la direction. « Le potentiel de nouvelles découvertes dans cette région est élevé et nous savons que des roches pegmatitiques ont été observées sur nos projets lors de programmes de prospection et de cartographie antérieurs. Notre objectif cette année sera de tester le potentiel de lithium de ces occurrences de pegmatite. Compte tenu de la géologie sous-jacente des projets et de la proximité d'autres projets, nous avons hâte de commencer », a ajouté Normand Champigny.

Les roches pegmatites encaissent de nombreux gîtes de lithium dans la région. Il est à noter que le projet Elmer East de QPM est situé du nord au nord-ouest de trois importants gîtes de lithium en cours de développement (voir les figures 1 et 2 ) : James Bay (par Allkem), Rose (par Critical Elements Lithium Corp. (« Critical Elements ») et Whabouchi (Investissement Quebec et Livent Corporation).

La génération de cibles sera entreprise en compilant, en extrayant et en synthétisant des données géochimiques et géologiques dans une zone d'intérêt prédéfinie en utilisant l'expertise géoscientifique associée aux flux de travail d'analyse de données exclusifs de ALS GoldSpot et aux algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Les travaux de ciblage de l'or réalisés en étroite collaboration avec ALS GoldSpot ont conduit à deux découvertes récentes par QPM sur son projet Elmer East : Lloyd et Georgekish (voir les communiqués de presse du

16 septembre 2020 et du 8 septembre 2021).

Les résultats sont attendus à l'été 2023. La Société a l'intention d'entreprendre des programmes d'exploration spécifiques au lithium plus tard en 2023.

ALS GoldSpot a récemment assisté Critical Elements dans l'application réussie de la prédiction lithium-tantale-pegmatite, confirmée par la prospection sur le terrain (voir le communiqué de presse du 27 octobre 2022).

La proximité de projets contenant des ressources en lithium ne garantit pas que les types de roche ou les ressources en lithium signalées par d'autres s'étendent aux projets de QPM et cette proximité n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation signalée par des tiers ayant des projets dans ce district de lithium émergent. La présence de pegmatite n'indique pas nécessairement qu'une minéralisation de lithium sera identifiée sur les projets de la Société.

Exposition au lithium

QPM détient 12 millions d'actions d'Idaho Champion (6% des actions en circulation) suite à l'acquisition par Idaho du projet Blanche et Charles situé près de la découverte de lithium de Patriot Battery Metals à Corvette (voir la figure 3 et le communiqué de presse du 11 novembre 2022). Idaho Champion contrôle 808 claims couvrant 412 km2 dans la région riche en lithium de la Baie-James et réalisera un vaste programme d'exploration en 2023.

Embauche d'un consultant en relations avec les investisseurs et octroi d'options d'achat d'actions

La Société a engagé Paradox Public Relations Inc. (« Paradox »), basée à Montréal, pour fournir des services de relations avec les investisseurs. L'accord a une durée maximale de 36 mois, à compter du 13 mars 2023, et peut être résilié à tout moment sans frais par l'une ou l'autre des parties en donnant un préavis de 30 jours par écrit. Paradox recevra des honoraires mensuels de 10 000 $ et se verra attribuer 1 000 000 d'options à 0,10 $ d'une durée de trois ans octroyées en quatre tranches trimestrielles égales sur 12 mois, conformément au régime d'options d'achat d'actions de la société et à la politique 3.4 de la Bourse de croissance TSX. L'accord de relations avec les investisseurs et l'octroi d'options d'achat d'actions sont soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Personne qualifiée

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et révisé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d'ALS GoldSpot

ALS GoldSpot est un groupe canadien d'experts géoscientifiques et de scientifiques des données qui utilisent des méthodes informatiques (telles que l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la modélisation numérique) pour aider les clients de l'exploitation minière et de l'exploration. ALS GoldSpot propose des processus uniques pour concentrer les efforts d'exploration, minimiser le risque client lié au ciblage de l'exploration et optimiser les aspects des flux de travail d'exploration des ressources conventionnelles. Ses diverses équipes techniques de géosciences et de science des données combinent une technologie exclusive avec une expertise approfondie de l'exploration minérale, les ressources minérales et l'exploitation minière pour offrir des solutions robustes et réalisables à ses clients et partenaires. Alors que l'exploration et l'exploitation minière sont devenues des environnements riches en données, la valeur des données est perdue lorsque les ensembles de données deviennent si volumineux qu'ils ne peuvent pas être intégrés efficacement dans la prise de décision. Son expertise et ses solutions ciblent ces problèmes de métadonnées, traitant ou intégrant des données sous-utilisées pour mieux comprendre le potentiel de la propriété des ressources.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM se concentre principalement sur l'avancement de son projet aurifère Sakami, situé sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James près de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation.

De plus, la Société détient une participation de 68 % dans le projet de terres rares Kipawa/Zeus situé près de Témiscaming, Québec. Il s'agit du seul projet de terres rares en Amérique du Nord qui a une étude de faisabilité complète.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone 514 979-4746

Courriel : [email protected]

