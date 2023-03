Bona publie son rapport de développement durable 2022





Bona®, une entreprise mondiale axée sur la durabilité qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de planchers haut de gamme, publie aujourd'hui son rapport de développement durable 2022, qui met en avant la vision de l'entreprise en matière de durabilité pour « diriger la transformation durable du secteur, prendre soin des personnes et de la planète ». S'inscrivant dans la lignée de cette nouvelle vision, des visions secondaires basées sur les efforts de durabilité de l'entreprise reposent sur trois piliers : maison, santé et humanité.

« Le parcours de Bona en matière de développement durable a commencé avec nos fondateurs et, au fil des ans, nous avons franchi plusieurs jalons de taille dans nos efforts visant à favoriser la durabilité au sein du secteur », déclare Magnus Andersson, PDG de Bona. « Avec notre nouvelle vision, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre parcours en renforçant le modèle commercial de Bona, qui consiste à encourager la rénovation et l'entretien des sols plutôt que les remplacer, permettant ainsi d'économiser la consommation d'énergie et de réduire l'empreinte climatique. »

Chaque pilier de l'approche de durabilité de la société représente la façon dont Bona peut s'avérer le plus efficace en termes de changement. Cette année, Bona a établi des visions secondaires s'alignant sur chaque pilier :

Maison : réduire notre impact environnemental et atteindre la carboneutralité d'ici 2040

: réduire notre impact environnemental et atteindre la carboneutralité d'ici 2040 Santé : croissance de l'entreprise grâce à des choix sains et innovants

: croissance de l'entreprise grâce à des choix sains et innovants Humanité : des opportunités équitables et égales pour nos employés et notre chaîne d'approvisionnement

La vision de Bona en matière de durabilité sert de point de départ à un agenda de développement durable plus large, dans lequel Bona mesurera et surveillera de manière plus rigoureuse ses performances en matière de durabilité.

Dans ce contexte, le rapport de développement durable 2022 est le fruit des efforts déployés par Bona pour repenser ses initiatives de durabilité en réponse à la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Dans le rapport, Bona présente des informations sur sa stratégie, ses objectifs, ses initiatives et sa performance d'une manière adaptée aux besoins et aux intérêts de ses parties prenantes.

Et Andersson de poursuivre : « Nous nous félicitons des mesures ambitieuses de l'UE visant à accroître la transparence et la responsabilité dans le domaine de la durabilité des entreprises. Bien qu'il faudra du temps pour répondre aux demandes de la CSRD, le rapport de cette année est un pas dans la bonne direction. En renforçant les normes de fonctionnement et de présentation de notre performance, je crois que nous envoyons un signal fort des progrès que nous avons réalisés. »

En plus de la nouvelle vision et des nouvelles visions secondaires, les points forts du rapport de développement durable 2022 incluent l'ajout de Position Green pour mieux comprendre et gérer les progrès de l'entreprise en matière de durabilité, un nouveau partenariat d'entreprise avec WeForest pour contribuer à restaurer les forêts au Brésil, et une écoefficience accrue sur ses sites en Allemagne et en Suède. Le rapport présente également le Safer Choice Partner of the Year Award 2022 de l'E.P.A. et une volonté d'accroître l'utilisation de plastique recyclé post-consommation dans ses emballages.

Le Bona Sustainability Report 2022 est téléchargeable sur le site de l'entreprise à l'adresse www.bona.com.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, l'entretien et la restauration de planchers haut de gamme. Fondée en 1919, Bona a été le premier du secteur à proposer un système complet de produits hydriques pour la finition et l'entretien de planchers en bois. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour la plupart des sols haut de gamme, y compris en bois, carrelage, vinyle, matériaux résilients, caoutchouc et stratifié. Le chiffre d'affaires de Bona s'élève à 3,8 milliards SEK (341 millions EUR) en 2022. Le siège social de la société est situé à Malmö, en Suède, et Bona est représenté dans le monde entier par ses 16 filiales, 70 distributeurs, quatre sites de production et plus de 600 employés. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.bona.com.

