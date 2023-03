Lutte contre les changements climatiques - Québec alloue près de 25 M$ à la Ville de Gatineau pour soutenir ses actions visant à devenir plus verte





GATINEAU, QC, le 26 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), le gouvernement du Québec accorde 24,9 M$ à la Ville de Gatineau pour l'aider à intensifier ses actions en matière de lutte contre les changements climatiques et à réduire son empreinte écologique. Grâce au financement de son Plan climat, Gatineau pourra réduire ses émissions annuelles de GES de 10 550 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent, en termes d'émissions, d'environ 10 000 voyages aller-retour Montréal-Paris en avion.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en compagnie de la députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation, Mme Suzanne Tremblay, du député de Gatineau, M. Robert Bussière, du député de Chapleau et leader adjoint du gouvernement, M. Mathieu Lévesque, et de la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle.

L'aide financière accordée permettra à la Ville d'intensifier ses actions sur quatre grands fronts :

Moderniser les équipements de captage et de brûlage du méthane au site d'enfouissement Cook;

Décarboner le parc immobilier municipal par la conversion énergétique de sept bâtiments au profit d'énergies renouvelables et réaliser une étude sur le parc immobilier collectif afin d'établir les actions à entreprendre;

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux transports grâce à l'électrification, par la planification et le développement d'infrastructures de recharge pour les véhicules privés et municipaux (60 nouvelles bornes de niveau 2, 25 nouvelles bornes de recharge rapide de 50 kilowatts et deux nouvelles bornes de recharge rapide de 100 kilowatts);

Étudier les impacts des changements climatiques dans le but de réduire les risques liés aux inondations locales découlant de la pluie et du réchauffement.

Les mesures financées contribueront à l'atteinte de plusieurs objectifs du PEV 2030 du gouvernement du Québec, notamment le remplacement de l'énergie fossile par des énergies renouvelables dans les bâtiments, l'électrification des modes de transport et la prévention des risques liés aux changements climatiques à l'échelle des communautés.

Rappelons que l'aide financière accordée découle de la mesure 4.2.1.2 du plan de mise en oeuvre 2022-2027 du PEV 2030, « Accélérer la transition climatique locale », qui bénéficie d'une enveloppe de 210,3 M$. D'autres villes s'ajouteront à la liste des bénéficiaires dans les prochaines semaines.

Citations :

« Le Plan pour une économie verte 2030 aide les municipalités à élaborer des réponses novatrices aux changements climatiques afin de protéger les populations, l'environnement et l'économie. Ce nouveau soutien viendra donner à Gatineau une nouvelle impulsion pour électrifier ses transports, convertir ses bâtiments aux énergies renouvelables et prévenir les risques. Toutes ces actions auront un effet significatif sur l'atteinte des cibles du Québec en matière de réduction des émissions de GES. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et de Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes témoin des conséquences des changements climatiques sur nos territoires et partout dans nos communautés. La lutte contre les changements climatiques est un enjeu prioritaire pour notre gouvernement et nos régions sont essentielles à l'atteinte des objectifs en la matière. En tant que députés de la région, nous tenons à saluer l'engagement des villes qui, comme Gatineau, concrétisent en actions tangibles des engagements importants en matière de transition écologique et climatique. »

M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, M. Robert Bussìere, député de Gatineau, Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull et Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Face à l'urgence climatique, nous structurons nos interventions autour d'une démarche scientifique et ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions de GES avec notre premier Plan climat. Cette aide importante du gouvernement du Québec nous permettra d'accélérer sa mise en oeuvre et l'atteinte de nos objectifs. Je suis particulièrement fière de pouvoir annoncer que le financement est maintenant là pour permettre d'agir efficacement sur l'ancien site d'enfouissement Cook. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

Faits saillants :

D'ici 2030 et par rapport à 2015, la Ville de Gatineau a pris l'engagement de réduire de 50 % les émissions de GES liées aux activités municipales et de 35 % les GES de la collectivité. Les mesures de son Plan climat, lancé en 2021, tracent la voie vers ces objectifs, pour faire de Gatineau une ville résiliente, inclusive et carboneutre.

par rapport à 2015, la a pris l'engagement de réduire de 50 % les émissions de GES liées aux activités municipales et de 35 % les GES de la collectivité. Les mesures de son Plan climat, lancé en 2021, tracent la voie vers ces objectifs, pour faire de Gatineau une ville résiliente, inclusive et carboneutre. Lancé en novembre 2020, le PEV 2030 vise à réduire de 37,5 % d'ici 2030 les émissions de GES du Québec par rapport à leur niveau de 1990. Il place aussi le Québec sur la trajectoire de la carboneutralité pour 2050.

